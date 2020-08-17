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    Олімпійський призер Нісікорі заразився коронавірусом

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    Нісікорі ставав бронзовим призером Олімпійських ігор 2016 року&nbsp; - Олімпійський призер Нісікорі заразився коронавірусом
    Нісікорі ставав бронзовим призером Олімпійських ігор 2016 року 
    Twitter Нісікорі

    Японський тенісист пропустить турнір в Цинциннаті

    Титулований тенісист з Японії Кей Нісікорі здав позитивний тест на коронавірус та пропустить найближчі змагання.

    Фіналіст US Open 2014 року заявив, що відчуває себе добре, але тепер буде ізольованим і знову пройде тестування наприкінці тижня.

    «Сьогодні вранці, коли я ще був у Флориді, я пройшов тест на Covid-19, який дав позитивний результат. У цей час мені доведеться відмовитися від турніру в Цинциннаті. Я і моя команда знову пройдемо тестування в п'ятницю, після чого я повідомлю результати», - наголосив 31-ша ракетка світу.

    Зазначимо, що Мастерс в Цинциннаті пройде з 20 по 28 серпня. Одразу після нього стартуватиме US Open.

    До перенесення операції на лікті минулого жовтня, 30-річний японець входив до десятки найсильніших тенісистів планети. Найвищий показник Нісікорі – четверте місце в рейтингу АТР. В його активі 12 перемог на турнірах категорії АТР.

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    Джерело: bbc.com

    теніс рейтинг ATP коронавірус
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