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Українська легкоатлетка здобула першу нагороду для збірної на Євро-2024

Ярослав Романюк
glavcom.ua
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Українська легкоатлетка здобула першу нагороду для збірної на Євро-2024
Нагороду учениця Олексія Шелеста й Анатолія Соломіна вирвала перед фінішною лінією
фото з відкритих джерел

Іспанку Лауру Гарсіа-Каро українка випередила менше, ніж на секунду

Людмила Оляновська принесла «бронзу» збірній України в перший день чемпіонату Європи з легкої атлетики, який розпочався в Римі. Про це повідомляє Ukrainian Sport TV

Спортсменка боролася за континентальну першість у ходьбі на 20 км, виконавши у цій дисципліні олімпійський норматив.

«Люблю фініші на Олімпійських стадіонах. Що в Пекіні, де я виграла медаль чемпіонату світу, що зараз! – говорить Людмила Оляновська після фінішу. – Коли заходили в тунель, бачила, що іспанка не так і далеко. На стадіоні, за триста метрів до фінішу, розуміла, що можу її наздогнати, а за 150 уже була впевнена в цьому. Це було видно навіть по частоті рухів».

На перших місцях – італійки Антонелла Пальмізано (1 година 28 хвилин) та Валентіна Траплетті (1:28.37)

Українки Олена Собчук (1:31:47 год) і Марія Сахарук (1:32:39 год) – десята й 13-та відповідно.

Нагадуємо, що ЧЄ-2024 з легкої атлетики в Італії триватиме до 12 червня.

Раніше українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко пройшли до фіналу чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики, який триває у Римі.

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Теги: норматив Людмила Оляновська медалі Олена Собчук українка спорт Ярослава Магучіх Ірина Геращенко Україна

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