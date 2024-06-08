Українська легкоатлетка здобула першу нагороду для збірної на Євро-2024
Іспанку Лауру Гарсіа-Каро українка випередила менше, ніж на секунду
Людмила Оляновська принесла «бронзу» збірній України в перший день чемпіонату Європи з легкої атлетики, який розпочався в Римі. Про це повідомляє Ukrainian Sport TV.
Спортсменка боролася за континентальну першість у ходьбі на 20 км, виконавши у цій дисципліні олімпійський норматив.
🥉Українська легкоатлетка здобула першу нагороду для збірної на Євро-2024— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 8, 2024
Яскраве відео з фінішу
Джерело: Ukrainian Sport TV pic.twitter.com/4GJMZPCWTB
«Люблю фініші на Олімпійських стадіонах. Що в Пекіні, де я виграла медаль чемпіонату світу, що зараз! – говорить Людмила Оляновська після фінішу. – Коли заходили в тунель, бачила, що іспанка не так і далеко. На стадіоні, за триста метрів до фінішу, розуміла, що можу її наздогнати, а за 150 уже була впевнена в цьому. Це було видно навіть по частоті рухів».
На перших місцях – італійки Антонелла Пальмізано (1 година 28 хвилин) та Валентіна Траплетті (1:28.37)
Українки Олена Собчук (1:31:47 год) і Марія Сахарук (1:32:39 год) – десята й 13-та відповідно.
Нагадуємо, що ЧЄ-2024 з легкої атлетики в Італії триватиме до 12 червня.
Раніше українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко пройшли до фіналу чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики, який триває у Римі.
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