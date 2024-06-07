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«Укренерго» анонсувало графіки відключення електроенергії на 8 червня

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Укренерго» анонсувало графіки відключення електроенергії на 8 червня
Обмеження світла застосовуватимуть з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00
фото: glavcom.ua

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежують

У суботу, 8 червня, по всій Україні будуть діяти графіки відключень світла. Про це повідомляє «Укренерго».

Як зазначає пресслужба компанії, завтра вранці та ввечері по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень для населення та промисловості.

«Укренерго» анонсувало графіки відключення електроенергії на 8 червня фото 1

Графіки застосовуватимуть з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежують, зазначила пресслужба компанії.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт*год.  Міністерство енергетики України офіційно повідомило, що з 1 червня 2024 року піднімається тариф на електроенергію. Єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде зафіксована на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні запрацює додатковий блок на АЕС в ніч з 7 на 8 червня, який дозволить тимчасово покращити ситуацію в енергосистемі.  Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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Теги: електроенергія Міненерго Укренерго енергетика Україна відключення блекаут

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