Бійці «Народного фронту». Хто фінансує партію Яценюка під час війни?

Донори «Народного фронту» платять самі собі?

У перші дні та місяці повномасштабного вторгнення знайшлися люди, які вирішили поділитися своїми коштами із фондом партії «Народний фронт» Арсенія Яценюка. Від 24 лютого 2022 року партії, яка була лідером минулих парламентських перегонів, пожертвували майже чверть мільйона гривень.

Внески робили колишні нардепи Верховної Ради минулого скликання від «Народного фронту» та працівники самої ж партії. Примітно, що всі внески були однакові і їх у різні періоди робили ті самі люди. А найбільше пожертв на партію надійшло з рідної для Арсенія Яценюка Чернівецької області.

Хто ж саме фінансував «Народний фронт» з 2022 року і дотепер та як партія витрачала ці кошти – в аналізі руху «Чесно».

Жертводавці «Нарфронту»

Перше, що впадає в око під час аналізу звіту, – кожен донор дав партії 4999 грн. Таких внесків загалом було 144, а у 2022 році від донорів партія отримала майже 720 тис. грн, з них 480 тис. до повномасштабного вторгнення та 240 тис. після.

Як видно на графіка, «Народний фронт» найбільшу фінансову підтримку отримував у Чернівецькій, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях. До фонду партії донатили і люди з Києва.

За графіком, майже третину загальної суми внесли мешканці рідної для лідера партії Арсенія Яценюка Чернівецької області. Однак 46 внесків по майже 5 тис. гривень зробили лише три людини. Це дружина та діти екснардепа та лідера фракції «Народного фронту» у Верховній Раді Максима Бурбака. Загалом сім’я Бурбаків внесла майже 230 тис. грн. Проте зв’язатися з рідними Бурбака телефоном, щоб запитати про внески, не вдалося.

Майже 190 тис. грн партії віддали мешканці Києва. Таку щедрість проявили 20 киян. Усі ці люди пов’язані з партією «Народний фронт», а більшість із них отримували від партії зарплату. Двоє киян, з якими вдалося поговорити, – Олена Шкіра та екснардеп від «Народного фронту» та колишній міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак – підтвердили, що гроші вносили, але зазначили, що з ними ніхто не комунікував про якусь конкретну суму внеску.

Вдалося додзвонитися і до підприємиці Ольги Коби. Адже людина з аналогічним ПІБ із Києва також донатила до фонду «Народного фронту». Але з’ясувати, чи донатила саме вона, так і не вдалося: на питання про внесок партії вона відповіла, що «багато куди донатила». А те, що отримувала зарплату від партії, заперечила: «Я з партіями не працювала і не працюю. Коштів від партій не отримувала та не отримую. Вийшла помилка з моїми ПІБ. На підставі чого вони використали мої дані? Перевіряйте свою партію».

Звісно, такі донати можуть бути членськими внесками, проте однакові суми викликають сумнів, що ці гроші платили з власної кишені. Адже за схожими схемами гроші на рахунки партії «заводили» «Батьківщина», «Блок Петра Порошенка» та «Слуга народу».

Третє місце багатих регіонів із донорами посідає Хмельницька область. Звідти на рахунок партії надійшло майже 105 тис. грн. Проте цю суму 21 внеском зробив також нардеп Верховної Ради минулого скликання від «Народного фронту» Олександр Ксенжук. Він же, до речі, робив один донат і як киянин.

Місцезнаходження донора Вадима Мерікова у реєстрі PolitData не вказали. Однак ПІБ донора повністю співпадає із прізвищем ексголови Миколаївської облдержадміністрації та екснардепа Верховної Ради VII скликання від «Батьківщини». Він зробив чотири платежі на рахунок партії, причому свій перший внесок, очевидно, мешканець прифронтового Миколаєва зробив у день повномасштабного вторгнення росіян – 24 лютого. Загалом вніс майже 20 тис. грн.

Натомість зі Львівщини партія отримала майже 65 тис. грн. Тут усі 13 внесків зробив іще один нардеп минулого скликання від «Народного фронту» Михайло Хміль.

Майже 45 тис. грн з Івано-Франківської області вніс і екснардеп від партії Володимир Шкварилюк. А з Київської області майже 20 тис. грн задонатили колишній нардеп Михайло Побочіх та Олексій Соловйов.

Соловйов отримував від партії зарплату. Крім того, людина з аналогічним ПІБ фігурує серед засновників уже не діючого товариства, яке входить до групи родини керівника центрального штабу та члена політради партії Олександра Турчинова.

У Запорізькій області 10 тис. грн вніс Сергій Пономаренко. Він також отримував зарплату від партії. У коментарі «Чесно» він зазначив, що фінансово підтримати партію – його власне рішення. Про однакові внески відповів, що не знає, «хто по скільки донатив».

«Це суто моя думка і моя дяка», – відповів Пономаренко.

Ще майже 10 тис. грн із Рівненської області вніс колишній депутат Верховної Ради від «Народного фронту» Вадим Сидорчук. На Сумщині таку саму суму віддав, очевидно, помічник екснардепа від «Народного фронту» Андрія Помазанова Дмитро Чигрин. А на Чернігівщині таку суму задонатив Володимир Полюшко, який також отримував зарплату від партії.

Натомість із Черкащини був лише один донат, його зробив Максим Поляков. Він також був нардепом від «Народного фронту» у минулому скликанні. Вищий антикорупційний суд визнав його винним у незаконному отриманні компенсації за житло.

У 2023 році на рахунок партії надійшло лише 1900 грн. Їх трьома внесками у різний час надав уже згаданий нами Олексій Соловйов. 500 гривень він віддав і у I кварталі 2024 року.

Поговорити із названими донорами «Чесно» не вдалося – абоненти або кидали слухавку, коли чули, хто їм телефонує, або просто не відповідали.

Партійні витрати

У 2022 році партія «Народний фронт» витратила 730 тис. грн, з яких найбільше пішло на виплату зарплати працівникам – 320 тис. грн. Це має дивний вигляд, адже партію фінансували її ж працівники.

На орендну плату в партії пішло 127 тис. грн, на виплату податків – 196 тис., на комунальні послуги – 46 тис., на оплату інтернету – 21 тис.

Решту 22 тис. грн партія віддала на військовий збір, користування комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням, телефонію, оплату дистанційного обслуговування та обслуговування банківських рахунків.

Натомість у 2023 році партія витратила лише 2 тис. грн. Гроші пішли на банківське обслуговування. А у I кварталі 2024 року 360 грн віддали на обслуговування поточного рахунку.

Реклама у Facebook

У 2022 році партія офіційно не витрачала грошей на рекламу у Facebook. Проте її очільник Арсеній Яценюк робив це протягом двох місяців – у січні та лютому. Загалом витратив на це понад 6 тис. грн. У цей час він писав про необхідність «негайної реакції Заходу і запровадження санкцій» через «рішення Путіна про визнання «ЛНР» та «ДНР» та про притягнення Путіна до відповідальності, просив ставити останньому допису лайк.

скріншот із бібліотеки реклами у Facebook

Нарікав Яценюк і на «відсутність чіткості в позиції Зеленського щодо НАТО» та на те, що ні Володимир Зеленський, ні представники його партії «Слуга народу» не з’явилися на Національному круглому столі «під егідою Kyiv Security Forum». Також дякував захисникам.

скріншот із бібліотеки реклами у Facebook

скріншот із бібліотеки реклами у Facebook

Про партію

«Народний фронт» заснували після перемоги Революції Гідності та перед позачерговими парламентськими виборами у 2014 році.

На позаминулих парламентських виборах партія «Народний фронт» одержала 22,14% голосів – це був найкращий результат.

Виборцями «Народного фронту» були переважно сільські жителі західних і центральних областей України. Саме у цих регіонах партія здобула найбільший відсоток голосів. Утім, до Верховної Ради пройшов лише 81 депутат, або 19% народних обранців. У мажоритарних округах партія здобула тільки 18 місць.

Рух «Чесно» зафіксував, що представники фракції «Народного фронту» у парламенті відвідали 89% засідань. 40 депутатів були фігурантами антикорупційних розслідувань, за 44 депутатами зафіксували кнопкодавство, а ще за 19 – гречкосійство.

Керівником партії досі є Арсеній Яценюк. За даними ЗМІ, Яценюк у 2021 році був головним улюбленцем олігарха Ріната Ахметова, його часто згадували на сайті видання «Сегодня», який належав Ахметову.

Рух «Чесно» у фінансовому звіті партії за 2022 рік побачив, що «Народний фронт» серед нематеріальних активів вказує авторське право на «аудіовізуальний твір «Фронт 14/19». Це відеозвіт партії «Народний фронт» за період її діяльності у 2014-2019 роках. Його у грудні 2019 року анонсували у програмі «Сьогодні» на телеканалі «Україна». Анонсували без позначки, що це політична реклама, тому показ відео має ознаки «джинси».

Цей канал до 2022 року належав Рінату Ахметову. Холдинг Ахметова здав до Нацради з телебачення і радіомовлення свої ліцензії на мовлення. Все через вступ у дію антиолігархічного закону, який визначає одним із критеріїв, за яким бізнесмени можуть увійти до реєстру олігархів, вплив на медіа.

Нагадаємо, фінансове звітування партій Верховна Рада відновила у серпні 2023 року. Його зупинили у 2020-му через ковідні обмеження, а згодом продовжили через воєнний стан. Тому до 26 квітня 2024 року партії мали подати звітність за всі пропущені роки. Станом на 1 травня партії подали до НАЗК понад 20 тис. фінансових звітів.

Ярослава Нікітюк, рух «Чесно»