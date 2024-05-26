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Мріяв стати професійним тренером і мати велику сім'ю. Згадаймо Олексія Пучкова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Мріяв стати професійним тренером і мати велику сім'ю. Згадаймо Олексія Пучкова
Останній свій бій Олексій провів у рядах 6-го окремого стрілецького батальйону територіальної оборони Запорізької області
колаж: glavcom.ua

Олексій у складі одного з підрозділів Збройних сил України був у гарячих точках фронту

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Олексія Пучкова.

Військовослужбовець Олексій Пучков, позивний Спорт, загинув 1 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі міста Курахове на Донеччині.

Олексій народився у 1991 році у місті Алупка в українському Криму. Після школи вступив до Сімферопольського університету, однак провчився там лише 1,5 року. У 2010 році переїхав до міста Запоріжжя, закінчив Запорізьку державну інженерну академію, спеціальність «Теплоенергетика та гідроенергетика». Встановлював сонячні та вітрові станції.

З дитинства захоплювався спортом. Займався дзюдо, а згодом – бойовим козацьким мистецтвом «Запорозький спас», виступав на змаганнях та їздив на різні козацькі вишколи. Тренував дітей та мріяв стати професійним тренером.

Олексій займався бойовим козацьким мистецтвом «Запорозький спас», виступав на змаганнях та їздив на різні козацькі вишколи
Олексій займався бойовим козацьким мистецтвом «Запорозький спас», виступав на змаганнях та їздив на різні козацькі вишколи
фото ВГО «Сокіл» / Запоріжжя
Олексій займався бойовим козацьким мистецтвом «Запорозький спас», виступав на змаганнях та їздив на різні козацькі вишколи
Олексій займався бойовим козацьким мистецтвом «Запорозький спас», виступав на змаганнях та їздив на різні козацькі вишколи
фото ВГО «Сокіл» / Запоріжжя
Олексій займався бойовим козацьким мистецтвом «Запорозький спас», виступав на змаганнях та їздив на різні козацькі вишколи
Олексій займався бойовим козацьким мистецтвом «Запорозький спас», виступав на змаганнях та їздив на різні козацькі вишколи
фото ВГО «Сокіл» / Запоріжжя

Брав участь у Революції Гідності. Потім воював в АТО у складі добровольчого батальйону «Карпатська Січ». Під час повномасштабної війни Олексій знову взяв до рук зброю. У складі одного з підрозділів Збройних сил України він був у гарячих точках фронту.

Під час повномасштабної війни Олексій знову взяв до рук зброю
Під час повномасштабної війни Олексій знову взяв до рук зброю
фото ВГО «Сокіл» / Запоріжжя

Останній свій бій він провів в рядах 6-го окремого стрілецького батальйону територіальної оборони Запорізької області. 

«Олексій був дуже світлою людиною, завжди ніс шалену енергію у світ, обожнював дітей і сильно хотів велику сім'ю. Важко усвідомлювати, що його немає», – розповіла близька подруга Поліна.

Останній свій бій Олексій провів в рядах 6-го окремого стрілецького батальйону територіальної оборони Запорізької області
Останній свій бій Олексій провів в рядах 6-го окремого стрілецького батальйону територіальної оборони Запорізької області
фото ВГО «Сокіл» / Запоріжжя

«Льоша загинув... Я ще в це не вірю. А він загинув, наш Друг! Розумний, добрий, гарний, дуже хороша людина. Через рашистську сволоту, тупу орду, яку я люто ненавиджу. Просто їх всіх знайти та застрелити, то дуже гуманно. Для цих гнид треба придумати довгу та креативну смерть. Україна помститься за кожного вбитого воїна, за кожну вбиту дитину, жінку, літніх людей. Ми не толерантні як інші країни, які «висловлюють занепокоєння». Ми будемо знаходити і вбивати кожного нелюда. Як же шкода, як шкода», – написала подруга Ольга Геращенко.

«Запорізький осередок «Соколу» розбитий втратою свого Друга. Олексій був одним з інструкторів (поруч з Мирославом Мислою та Ігорем Гуменюком) на першому вишкільному таборі «Простір Сокола» у 2015 році, що проходив на Бердянщині. Саме там Мирко з Ігорем йому сказали «який ти Спорт, ти справжній козак Мамай», відтоді для Соколу та Карпатської Січі він став Мамаєм... Олексій справжній приклад Залізної Духом Людини приклад для усіх майбутніх поколінь, що пам'ятатимуть його Героїчний Чин! Помстимося за тебе, Друже!», – написали на сторінці молодіжної громадської організації «Сокіл».

Олексія поховали на кладовищі Святого Миколая у Запоріжжі.

Указом президента України №460/2022 від 30 червня 2022 року Олексій Пучков удостоєний ордена «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Указом президента України №460/2022 від 30 червня 2022 року Олексій Пучков удостоєний ордена «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)
Указом президента України №460/2022 від 30 червня 2022 року Олексій Пучков удостоєний ордена «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)
фото ВГО «Сокіл» / Запоріжжя

У захисника залишилися мама, тато, двоє братів, сестра та велика родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять смерть українці Україна

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