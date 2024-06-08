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Дві українки вийшли до фіналу чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Дві українки вийшли до фіналу чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики
Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко
фото: Міністерство молоді та спорту України

Фінал жіночих стрибків у висоту на Чемпіонаті Європи-2024 відбудеться 9 червня

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко пройшли до фіналу чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики, який триває у Римі.

Магучіх та Геращенко виконали встановлений норматив – подолали планку на висоті 1,92 метра.

Між тим, інші дві українки – Юлія Левченко та Юлія Чумаченко – не пробилися до фіналу змагань, зупинившись на висоті 1,85 метра.

Фінал жіночих стрибків у висоту на Чемпіонаті Європи-2024 відбудеться у неділю, 9 червня. Початок – о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, що у 2023 році українка Марина Бех-Романчук здобула срібну медаль на чемпіонаті світу у змаганнях з потрійного стрибка.

До слова, дві з чотирьох українок, Магучіх і Геращенко, пробилися до фіналу чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики в стрибках у висоту, що проходив у Будапешті.

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Теги: спорт легка атлетика Ярослава Магучіх Ірина Геращенко (легкоатлетка) стрибки у висоту

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