Дві українки вийшли до фіналу чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики

Фінал жіночих стрибків у висоту на Чемпіонаті Європи-2024 відбудеться 9 червня

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко пройшли до фіналу чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики, який триває у Римі.

Магучіх та Геращенко виконали встановлений норматив – подолали планку на висоті 1,92 метра.

Між тим, інші дві українки – Юлія Левченко та Юлія Чумаченко – не пробилися до фіналу змагань, зупинившись на висоті 1,85 метра.

Фінал жіночих стрибків у висоту на Чемпіонаті Європи-2024 відбудеться у неділю, 9 червня. Початок – о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, що у 2023 році українка Марина Бех-Романчук здобула срібну медаль на чемпіонаті світу у змаганнях з потрійного стрибка.

До слова, дві з чотирьох українок, Магучіх і Геращенко, пробилися до фіналу чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики в стрибках у висоту, що проходив у Будапешті.