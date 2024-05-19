Убивство українських військових у Німеччині: сестра загиблого розповіла подробиці трагедії

Ганна розповідає, що її брат та нападник були знайомі

Днями тіло одного із загиблих, Володимира Козіна, доправили в Україну та поховали на Волині

Прокуратура Мюнхена не відкидає, що двох українських військових, які були на реабілітації в Німеччині, вбили із політичних мотивів. Їх умісті Мурнау ввечері 27 квітня смертельно поранив ножем 57-річний росіянин. Кореспонденти телеканалу «Ми – Україна» зустрілись із сестрою одного із вбитих і дізнались подробиці трагедії.

Днями тіло одного із загиблих, Володимира Козіна, доправили в Україну та поховали на Волині.

Як розповіла сестра загиблого Ганна, Володимир був добровольцем. На Луганщині отримав серйозне поранення лівої руки, його відправили на лікування до Німеччини.

Як виявилося, військовий знав нападника. Звідки – сестрі не відомо.

«Казали, що вони спілкувалися, були друзями. І якийсь конфлікт. Той 57-річний напав спочатку на мого брата, а потім – на хлопчика, який із ним був», – каже Ганна.

Загиблий Володимир Козін фото: скріншот із відео

Нападника німецькі слідчі арештували, подробиць про мотиви вбивства не розголошують.

Нагадаємо, у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельні ножові поранення двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин. Чому стався напад поки невідомо. Прокуратура розслідує подвійне вбивство.

Також у лютому 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами.

18-річний український баскетболіст Артем Казаченко, який постраждав унаслідок збройного нападу в Дюссельдорфі, помер у лікарні 20 лютого.