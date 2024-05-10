Скільки засуджених Україна може відправити на фронт? Влада назвала цифру

За ухилення від укладення контракту на військову службу, особа, яку звільнено умовно-достроково від відбування покарання, може повторно потрапити за ґрати

В Україні нараховується 27 тис. осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі. З них, за озвученою представником міністерства юстиції на засіданні профільного комітету інформацією, 20 тис. засуджених можуть скористатися правом умовно-дострокового звільнення. Про це повідомив «Главкому» народний депутат від «Слуги народу», голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов.

Бакумов зазначив, що законотворці урегульовували порядок умовно-дострокового звільнення засуджених від відбування покарання для проходження ними військової служби за контрактом. Насамперед засуджений повинен подати заяву про умовно-дострокове звільнення.

Далі проводиться його первинний медичний огляд (не плутати з військово-лікарською комісією (ВЛК), під час якого визначається загальний стан здоровʼя. Потім комісія з умовно-дострокового звільнення спільно з представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і військової частини попередньо розглядають заяву засудженого. Після того ув’язнений проходить ВЛК протягом 24 годин у місці відбування покарання. «Якщо за результатами ВЛК особа визнається придатною до військової служби, комісія з умовно-дострокового звільнення затверджує остаточне рішення і направляє відповідне клопотання до суду щодо звільнення особи. Під час ухвалення рішення, суд зобов’язує засудженого прибути до ТЦК для укладання контракту на службу. Забезпечити супровід такої особи до ТЦК мають співробітники Нацгвардії», – пояснив депутат.

Бакумов зауважив, що вказана категорія осіб служитиме виключно у спеціалізованих підрозділах військових частин.

«Звісно, суди можуть і відмовити в умовно-достроковому звільненні. Тоді засуджені через три місяці після відмови можуть повторно ініціювати процес умовно-дострокового звільнення», – пояснив нардеп.

Нардеп Бакумов акцентує: якщо звільнені засуджені з якихось причин передумають і відмовляться від підписання контракту, то вони підпадають під дію нової статті 336-2 Кримінального кодексу. Вона визначає, що за ухилення від укладення контракту на військову службу, особа яку звільнено умовно-достроково від відбування покарання, може повторно потрапити за ґрати (від п’яти до десяти років).

Крім того, додав нардеп, умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби не застосовуватиметься до засуджених службових осіб, які займали особливо відповідальне становище. «До категорії осіб, які займають особливо відповідальне становище, належить: президент, прем’єр-міністр, члени Кабінету міністрів, перші та заступники міністрів, голова і члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, народні депутати, уповноважений з прав людини. Тобто вся владна верхівка, закінчуючи помічниками та радниками глави держави, голови Верховної Ради і прем’єра. Перераховані посадовці, у разі засудження, не зможуть скористатися нормою закону щодо умовно-дострокового звільнення з метою оборони України. Цим самим ми розвінчуємо міфи про начебто випускання з тюрем топкорупціонерів», – запевнив Бакумов.

До слова, міністр юстиції Денис Малюська у свіжому інтерв'ю озвучив ту ж саму цифру засуджених, що й нардеп Бакумов, яких потенційно можливо мобілізувати на фронт. Більше того, очільник відомства визнав: в Україні переповнені установи виконання покарань, зокрема, слідчі ізолятори, вільних місць давно немає практично ніде, у тому числі у великих містах.

«Тому це велика проблема. Не в останню чергу я дуже агітую за мобілізацію ув'язнених і засуджених через те, щоб в тому числі не порушувати нормативи за кількістю людей на певну площу», – наголосив Малюська.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув’язнених. До лав ЗСУ не зможуть вступити засуджені, що вчинили умисні вбивства та злочини проти основ національної безпеки України, ґвалтівники і педофіли, а також особи, що займали особливо відповідальне становище.

Засуджені можуть вступити до лав ЗСУ тільки за власним бажанням та за рішенням суду. Для тих ув’язнених, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова – до завершення терміну їхнього покарання повинно лишитися не більше трьох років. В’язні, яким залишилося перебувати у в’язницях довше і, тим паче, довічно засудженим, відмовлятимуть одразу без права перегляду.