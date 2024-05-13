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Уряд Німеччини забракував ідею захищати небо над Україною військами НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд Німеччини забракував ідею захищати небо над Україною військами НАТО
фото з відкритих джерел

Члени німецького парламенту запропонували, щоб системи ППО країн НАТО збивали дрони над західною частиною України

Уряд Німеччини відкинув ідею створення безпольотної зони над Україною, яку міг би забезпечити Північноатлантичний Альянс. Про це повідомляє The Guardian.

Раніше члени німецького парламенту від урядових «Зелених» та «Вільних демократів» запропонували, щоб системи ППО країн НАТО збивали дрони над західною частиною України.

Представник уряду Німеччини також заявив, що Берлін не змінив свого рішення з цього питання, попри нещодавні внутрішні заклики до такого кроку з боку низки німецьких законодавців.

«Ми відкинули це свого часу, і я думаю, що те ж саме стосується різних прохань, які лунають зараз», – заявив він.

Нагадаємо, члени німецького парламенту від урядових «Зелених» та «Вільних демократі», а також опозиційної ХДС виступили за те, щоб системи протиповітряної оборони країн НАТО збивали дрони над західною частиною України.

Ідея збивати над західною частиною України дрони РФ силами розміщених у Румунії та Польщі систем ППО НАТО, належить експерту Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе та експомічнику генсека Альянсу, генерал-лейтенанту Горсту-Гайнріху Браусу.

До відома, аналітики Міноборони Німеччини запропонували голові відомства Борису Пісторіусу три способи збільшення чисельності Бундесверу. Це інфокампанія для залучення добровольців, вибірковий призов чи можливе повернення обов'язкової військової служби.

 

Теги: Німеччина Бундестаг Україна війна

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