В Україні повітряна тривога тривала пів години

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 9:46 була оголошена повітряна тривога. Російські загарбники піднімали в небо винищувач Міг-31К.

Станом на 10:14 тривогу скасовано

Нині триває 809-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом, протягом доби ворог завдав 13 ракетних та 118 авіаційних ударів, здійснив 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.