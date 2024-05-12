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В Україні повітряна тривога тривала пів години

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні повітряна тривога тривала пів години

Громадянам слід  пройти в укриття

В Україні станом на 9:46 була оголошена повітряна тривога. Російські загарбники піднімали в небо винищувач Міг-31К.

Станом на 10:14 тривогу скасовано

Нині триває 809-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом, протягом доби ворог завдав 13 ракетних та 118 авіаційних ударів, здійснив 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури. 

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Теги: Україна населення фронт винищувач тривога

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