Паралімпієць з Китаю виграв чотири золоті медалі в плаванні, не маючи рук

Чжен Тао підкорив світ і став національним героєм своєї країни

30-річний Чжен Тао, відомий як «безрукий плавець», став світовою знаменитістю і національним героєм Китаю, завоювавши на Паралімпіаді в Токіо відразу чотири золоті медалі: в запливах 50 метрів батерфляєм, 50 метрів вільним стилем і 50 метрів на спині, а також в естафеті 4х50 метрів вільним стилем.

Три його індивідуальні перемоги стали також світовими рекордами для спортсменів з обмеженими фізичними можливостями.

Чжен Тао в ранньому дитинстві залишився без обох рук в результаті удару струмом.

Хітом в соцмережах стало відеозвернення до дворічної доньки, яке він записав відразу після перемоги в запливі на спині: «Донечко, поглянь на мене – я можу плавати так швидко, хоча у мене немає рук!» – наводиить слова Тао BBC.

Чжен Тао живе в провінції Юньнань. Він почав тренуватися в 13 років і щодня пропливає по 10 кілометрів. На міжнародних змаганнях «безрукий плавець» вперше виступив в Нідерландах в 2009 році.

Він брав участь в Паралімпіадах в Лондоні (2012) і Ріо-де-Жанейро (2016), завоювавши по одному «золоту» в дисципліні 100 метрів на спині. В цілому вын виборов дев'ять паралімпійських нагород.

Раніше українець Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади.