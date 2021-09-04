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    Паралімпієць з Китаю виграв чотири золоті медалі в плаванні, не маючи рук

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    Чжен Тао ставить рекорди в плаванні, не маючи рук - Паралімпієць з Китаю виграв чотири золоті медалі в плаванні, не маючи рук
    Чжен Тао ставить рекорди в плаванні, не маючи рук
    Фото з відкритих джерел

    Чжен Тао підкорив світ і став національним героєм своєї країни

    30-річний Чжен Тао, відомий як «безрукий плавець», став світовою знаменитістю і національним героєм Китаю, завоювавши на Паралімпіаді в Токіо відразу чотири золоті медалі: в запливах 50 метрів батерфляєм, 50 метрів вільним стилем і 50 метрів на спині, а також в естафеті 4х50 метрів вільним стилем.

    Три його індивідуальні перемоги стали також світовими рекордами для спортсменів з обмеженими фізичними можливостями.

    Чжен Тао в ранньому дитинстві залишився без обох рук в результаті удару струмом.

    Хітом в соцмережах стало відеозвернення до дворічної доньки, яке він записав відразу після перемоги в запливі на спині: «Донечко, поглянь на мене – я можу плавати так швидко, хоча у мене немає рук!» – наводиить слова Тао BBC.

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    Чжен Тао живе в провінції Юньнань. Він почав тренуватися в 13 років і щодня пропливає по 10 кілометрів. На міжнародних змаганнях «безрукий плавець» вперше виступив в Нідерландах в 2009 році.

    Він брав участь в Паралімпіадах в Лондоні (2012) і Ріо-де-Жанейро (2016), завоювавши по одному «золоту» в дисципліні 100 метрів на спині. В цілому вын виборов дев'ять паралімпійських нагород.

    Раніше українець Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади.

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    Теги: паралімпійські ігри
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    Паралімпієць з Китаю виграв чотири золоті медалі в плаванні, не маючи рук