Шевченко дав старт у Києві хокейній Лізі чемпіонів (фото)

Колишній головний тренер футбольної збірної України зробив символічне вкидання шайби

Володар кубка Ліги чемпіонів в складі футбольного «Мілана» Андрій Шевченко дав старт у Києві хокейному турніру з такою ж назвою. Україну в ньому представляє ХК «Донбас». У першому матчі команда Павла Мікульчика поступилася данському «Рунгстеду» в серії післяматчевих буллітів – 2:3.

Шевченко зробив символічне вкидання шайби перед початком, а потім розповів, чому залишив збірну України.