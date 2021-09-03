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    Шевченко дав старт у Києві хокейній Лізі чемпіонів (фото)

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    Шевченко дав старт у Києві хокейній Лізі чемпіонів (фото)
    Фото: ХК Донбас

    Колишній головний тренер футбольної збірної України зробив символічне вкидання шайби

    Володар кубка Ліги чемпіонів в складі футбольного «Мілана» Андрій Шевченко дав старт у Києві хокейному турніру з такою ж назвою. Україну в ньому представляє ХК «Донбас». У першому матчі команда Павла Мікульчика поступилася данському «Рунгстеду» в серії післяматчевих буллітів – 2:3.

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    Шевченко дав старт у Києві хокейній Лізі чемпіонів (фото)
    Шевченко дав старт у Києві хокейній Лізі чемпіонів (фото)
    Шевченко дав старт у Києві хокейній Лізі чемпіонів (фото)
    Шевченко дав старт у Києві хокейній Лізі чемпіонів (фото)
    Шевченко дав старт у Києві хокейній Лізі чемпіонів (фото)
    Шевченко дав старт у Києві хокейній Лізі чемпіонів (фото)
    Шевченко дав старт у Києві хокейній Лізі чемпіонів (фото)
    Шевченко дав старт у Києві хокейній Лізі чемпіонів (фото)
    Шевченко дав старт у Києві хокейній Лізі чемпіонів (фото)
    Шевченко дав старт у Києві хокейній Лізі чемпіонів (фото)
    Шевченко дав старт у Києві хокейній Лізі чемпіонів (фото)
    Шевченко дав старт у Києві хокейній Лізі чемпіонів (фото)
    Шевченко дав старт у Києві хокейній Лізі чемпіонів (фото)
    Шевченко дав старт у Києві хокейній Лізі чемпіонів (фото)
    Шевченко дав старт у Києві хокейній Лізі чемпіонів (фото)

    Шевченко зробив символічне вкидання шайби перед початком, а потім розповів, чому залишив збірну України.

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    Теги: Донбас паралімпійські ігри тренер
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    Шевченко дав старт у Києві хокейній Лізі чемпіонів (фото)