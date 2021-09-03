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    Українець Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади

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    Максим Крипак здобув сьому нагороду на Паралімпіаді - Українець Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади
    Максим Крипак здобув сьому нагороду на Паралімпіаді
    Фото з відкритих джерел

    Харківський плавець здобув п’яту золоту нагороду Ігор

    Дві золоті нагороди вибороли українські паралімпійці в десятий змагальний день Ігор у Токіо. Переможцями Паралімпіади стали веслувальник Сергій Ємельянов і плавець Максим Крипак. Для останнього золота нагорода стала вже п’ятою на Іграх у Токіо і 90-ю для збірної України.

    Раніше Максим перемагав на 100 і 400 м вільним стилем, а також на стометрівках на спині й батерфляєм. Крім того, Крипак завоював на цих Іграх «срібло» на 50 м вільним стилем і «бронзу» в естафеті.

    Таким чином харків'янин став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади в Токіо. Він очолює список з сімома нагородами.

    Загалом це 15-та паралімпійська медаль Крипака в його кар'єрі та десяте «золото». Завдяки успіху в Токіо плавець побив український рекорд за кількістю титулів на Паралімпіадах та став найуспішніим паралімпійцем в історії зібрної.

    Срібними призерами у десятий день Ігор також стали Микола Синюк на байдарці, Єгор Дементьєв у велоспорті, легкоатлети Людмила Даниліна на 1500-метрівці і Микола Жабняк у метанні диска.

    Раніше Україна з двох яскравих перемог розпочала дев’ятий день Паралімпіади.

    Тим часом збірна України втратила ще одного гравця перед матчем з Францією.

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    Теги: паралімпійські ігри
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    Українець Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади