Українець Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади

Харківський плавець здобув п’яту золоту нагороду Ігор

Дві золоті нагороди вибороли українські паралімпійці в десятий змагальний день Ігор у Токіо. Переможцями Паралімпіади стали веслувальник Сергій Ємельянов і плавець Максим Крипак. Для останнього золота нагорода стала вже п’ятою на Іграх у Токіо і 90-ю для збірної України.

Раніше Максим перемагав на 100 і 400 м вільним стилем, а також на стометрівках на спині й батерфляєм. Крім того, Крипак завоював на цих Іграх «срібло» на 50 м вільним стилем і «бронзу» в естафеті.

Таким чином харків'янин став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади в Токіо. Він очолює список з сімома нагородами.

Загалом це 15-та паралімпійська медаль Крипака в його кар'єрі та десяте «золото». Завдяки успіху в Токіо плавець побив український рекорд за кількістю титулів на Паралімпіадах та став найуспішніим паралімпійцем в історії зібрної.

Срібними призерами у десятий день Ігор також стали Микола Синюк на байдарці, Єгор Дементьєв у велоспорті, легкоатлети Людмила Даниліна на 1500-метрівці і Микола Жабняк у метанні диска.

Раніше Україна з двох яскравих перемог розпочала дев’ятий день Паралімпіади.

Тим часом збірна України втратила ще одного гравця перед матчем з Францією.