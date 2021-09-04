Україна втратила одну сходинку в медальному заліку Паралімпіади

У передостанній день Ігор наша команда здобула чотири нагороди

Без золотих медалей завершила збірна України передостанній день Паралімпійських ігор. У Токіо 4 вересня наші спортсмени здобули три срібні і одну бронзову нагороду. Другими стали легкоатлети Ішло Цвєтов і Оксана Ботурчук на 200-иетрівці і веслувальниця Марина Мажула. Третє місце виборов в кульовій стрільбі Василь Ковальчук.

У медальному заліку наша команда з 98 нагородами (24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових) пропустила на 5-у позицію збірну Нідерландів.

Медальний залік Паралімпіади

В останній день Ігор 5 вересня за медалі Паралімпіади поборються стрілки Ірина Щетник, Андрій Дорошенко та Юрій Стоєв.