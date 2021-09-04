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    Опубліковане фото розкішного будинку Роналду в Манчестері

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    Кріштіану Роналду п'ять днів проведе на карантині - Опубліковане фото розкішного будинку Роналду в Манчестері
    Кріштіану Роналду п'ять днів проведе на карантині
    Фото з відкритих джерел

    До послуг футболіста – басейн з джакузі і фітнес-комплекс

    36-річний нападник Кріштіану Роналду прилетів до Англії на приватному літаку з розташування збірної Португалії, щоб підготуватися до повернення в «Манчестер Юнайтед». Футболіст оселився в приголомшливому особняку вартістю в кілька мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє The Sun.

    Літак португальської суперзірки приземлився в аеропорту міста о 17:30 в четвер, після вильоту з Фару. На злітно-посадковій смузі його зустріли офіційні особи «Юнайтед» і служба безпеки, супроводивши в заміський особняк.

    Цей розкішний особняк може похвалитися високотехнологічним фітнес-комплексом з басейном і джакузі, що дозволить Роналду поліпшити свою фізичну форму напередодні повернення на «Олд Траффорд».

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    Його супроводжували шість співробітників служби безпеки, які патрулювали територію, яку клуб орендував після того, як вони здійснили його перехід.

    Відзначається, що Роналду проведе п'ять днів в карантині, перш ніж відправиться на тренувальну базу «Юнайтед» в Керрінгтон. Там в середу він зустрінеться зі своїми новими партнерами по команді.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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    Опубліковане фото розкішного будинку Роналду в Манчестері