Опубліковане фото розкішного будинку Роналду в Манчестері

До послуг футболіста – басейн з джакузі і фітнес-комплекс

36-річний нападник Кріштіану Роналду прилетів до Англії на приватному літаку з розташування збірної Португалії, щоб підготуватися до повернення в «Манчестер Юнайтед». Футболіст оселився в приголомшливому особняку вартістю в кілька мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє The Sun.

Літак португальської суперзірки приземлився в аеропорту міста о 17:30 в четвер, після вильоту з Фару. На злітно-посадковій смузі його зустріли офіційні особи «Юнайтед» і служба безпеки, супроводивши в заміський особняк.

Цей розкішний особняк може похвалитися високотехнологічним фітнес-комплексом з басейном і джакузі, що дозволить Роналду поліпшити свою фізичну форму напередодні повернення на «Олд Траффорд».

Його супроводжували шість співробітників служби безпеки, які патрулювали територію, яку клуб орендував після того, як вони здійснили його перехід.

Відзначається, що Роналду проведе п'ять днів в карантині, перш ніж відправиться на тренувальну базу «Юнайтед» в Керрінгтон. Там в середу він зустрінеться зі своїми новими партнерами по команді.