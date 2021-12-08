Визначилися 12 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Ще чотири команди вийдуть до плей-оф 8 грудня

В Лізі чемпіонів залишилося визначити чотирьох учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. 7 грудня відбулися перші матчі заключного туру групової стадії, після яких стали відомі 12 учасників плей-оф турніру. Це – «Манчестер Сіті», «ПСЖ», «Ліверпуль», «Атлетіко», «Аякс», «Спортінг», «Реал», «Інтер», «Баварія», «Манчестер Юнайтед», «Челсі» та «Ювентус».

Останні матчі групового турніру пройдуть 8 грудня. Цього дня свій матч проведе «»Динамо», яке в Лісабоні зустрінеться з «Бенфікою». Кияни достроково втратили шанси на продовження боротьби в єврокубках.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройде 13 грудня у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні. Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15-16 та 22-23 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 8-9 і 15-16 березня.

Раніше «Шахтар» прикрою нічиєю попрощався з Лігою чемпіонів.

Добре проявив себе Олександр Зінченко, хоча його «Манчестер Сіті» поступився «Лейпцигу».