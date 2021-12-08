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    Визначилися 12 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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    В Лізі чемпіонів визначилися 12 учасників плей-оф - Визначилися 12 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
    В Лізі чемпіонів визначилися 12 учасників плей-оф
    фото з відкритих джерел

    Ще чотири команди вийдуть до плей-оф 8 грудня

    В Лізі чемпіонів залишилося визначити чотирьох учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. 7 грудня відбулися перші матчі заключного туру групової стадії, після яких стали відомі 12 учасників плей-оф турніру. Це – «Манчестер Сіті», «ПСЖ», «Ліверпуль», «Атлетіко», «Аякс», «Спортінг», «Реал», «Інтер», «Баварія», «Манчестер Юнайтед», «Челсі» та «Ювентус».

    Останні матчі групового турніру пройдуть 8 грудня. Цього дня свій матч проведе «»Динамо», яке в Лісабоні зустрінеться з «Бенфікою». Кияни достроково втратили шанси на продовження боротьби в єврокубках.

    Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройде 13 грудня у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні. Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15-16 та 22-23 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 8-9 і 15-16 березня.

    Раніше «Шахтар» прикрою нічиєю попрощався з Лігою чемпіонів.

    Добре проявив себе Олександр Зінченко, хоча його «Манчестер Сіті» поступився «Лейпцигу».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів ФК Челсі ФК Манчестер Сіті ФК Реал (Мадрид) ФК Атлетіко (Мадрид)
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    Визначилися 12 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів