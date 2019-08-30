Київське «Динамо» і «Олександрія» дізналися суперників за групою Ліги Європи
Група у динамівців цілком прохідна
Відбулося жеребкування групового раунду Ліги Європи-2019/2020.
Київське «Динамо» у групі В зіграє з данським «Копенгаґеном», шведським «Мальме» і швейцарським «Луґано».
«Олександрія» у дебютному в історії груповому турнірі зійдеться з німецьким «Вольфсбурґом», бельгійським «Ґентом» і французьким «Сент-Етьєнном».
Група А
«Севілья» (Іспанія)
АПОЕЛ (Нікосія, Кіпр)
«Карабах» (Агдам, Азербайджан)
«Дюделанж» (Люксембург)
Група В
«Динамо» (Київ, Україна)
«Копенгеґен» (Данія)
«Мальме» (Швеція)
«Луґано» (Швейцарія)
Група С
«Базель» (Швейцарія)
«Краснодар» (РФ)
«Хетафе» (Іспанія)
«Трабзонспор» (Туреччина)
Група D
«Спортінґ» (Лісабон, Португалія)
ПСВ (Ейндховен, Нідерланди)
«Русенборґ» (Тронгейм, Норвегія)
ЛАСК (Лінц, Австрія)
Група E
«Лаціо» (Рим, Італія)
«Селтік» (Ґлазґо, Шотландія)
«Ренн» (Франція)
ЧФР «Клуж» (Румунія)
Група F
«Арсенал» (Лондон, Англія)
«Айнтрахт» (Франкфурт, Німеччина)
«Стандард» (Льєж, Бельгія)
«Віторія» (Ґімарайнш, Португалія)
Група G
«Порту» (Португалія)
«Янґ Бойз» (Берн, Швейцарія)
«Феєноорд» (Роттердам, Нідерланди)
«Ренджерс» (Ґлазґо, Шотландія)
Група H
ЦСКА (Москва, РФ)
«Лудоґорец» (Болгарія)
«Еспанйол» (Барселона, Іспанія)
«Ференцварош» (Будапешт, Угорщина)
Група I
«Вольфсбурґ» (Німеччина)
«Ґент» (Бельгія)
«Сент-Етьєнн» (Франція)
«Олександрія» (Україна)
Група J
«Рома (Рим, Італія)
«Боруссія» (Менхенґладбах, Німеччина)
«Істамбул Башакшехір» (Туреччина)
«Вольфсберґ» (Австрія)
Група К
«Бешикташ» (Стамбул, Туреччина)
«Браґа» (Португалія)
«Вулвергемптон» (Англія)
«Слован» (Братислава, Словаччина)
Група L
«Манчестер Юнайтед» (Англія)
«Астана» (Казахстан)
«Партизан» (Белград, Сербія)
АЗ (Алкмар, Нідерланди)