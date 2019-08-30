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    Київське «Динамо» і «Олександрія» дізналися суперників за групою Ліги Європи

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    Суперників українським клубам обирав володар Кубка УЄФА-1988 Анджей Бенцол - Київське «Динамо» і «Олександрія» дізналися суперників за групою Ліги Європи
    Суперників українським клубам обирав володар Кубка УЄФА-1988 Анджей Бенцол
    UEFA.com

    Група у динамівців цілком прохідна

    Відбулося жеребкування групового раунду Ліги Європи-2019/2020.

    Київське «Динамо» у групі В зіграє з данським «Копенгаґеном», шведським «Мальме» і швейцарським «Луґано».

    «Олександрія» у дебютному в історії груповому турнірі зійдеться з німецьким «Вольфсбурґом», бельгійським «Ґентом» і французьким «Сент-Етьєнном».

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    Група А

    «Севілья» (Іспанія)
    АПОЕЛ (Нікосія, Кіпр)
    «Карабах» (Агдам, Азербайджан)
    «Дюделанж» (Люксембург)

    Група В

    «Динамо» (Київ, Україна)
    «Копенгеґен» (Данія)
    «Мальме» (Швеція)
    «Луґано» (Швейцарія)

    Група С

    «Базель» (Швейцарія)
    «Краснодар» (РФ)
    «Хетафе» (Іспанія)
    «Трабзонспор» (Туреччина)

    Група D

    «Спортінґ» (Лісабон, Португалія)
    ПСВ (Ейндховен, Нідерланди)
    «Русенборґ» (Тронгейм, Норвегія)
    ЛАСК (Лінц, Австрія)

    Група E

    «Лаціо» (Рим, Італія)
    «Селтік» (Ґлазґо, Шотландія)
    «Ренн» (Франція)
    ЧФР «Клуж» (Румунія)

    Група F

    «Арсенал» (Лондон, Англія)
    «Айнтрахт» (Франкфурт, Німеччина)
    «Стандард» (Льєж, Бельгія)
    «Віторія» (Ґімарайнш, Португалія)

    Група G

    «Порту» (Португалія)
    «Янґ Бойз» (Берн, Швейцарія)
    «Феєноорд» (Роттердам, Нідерланди)
    «Ренджерс» (Ґлазґо, Шотландія)

    Група H

    ЦСКА (Москва, РФ)
    «Лудоґорец» (Болгарія)
    «Еспанйол» (Барселона, Іспанія)
    «Ференцварош» (Будапешт, Угорщина)

    Група I

    «Вольфсбурґ» (Німеччина)
    «Ґент» (Бельгія)
    «Сент-Етьєнн» (Франція)
    «Олександрія» (Україна)

    Група J

    «Рома (Рим, Італія)
    «Боруссія» (Менхенґладбах, Німеччина)
    «Істамбул Башакшехір» (Туреччина)
    «Вольфсберґ» (Австрія)

    Група К

    «Бешикташ» (Стамбул, Туреччина)
    «Браґа» (Португалія)
    «Вулвергемптон» (Англія)
    «Слован» (Братислава, Словаччина)

    Група L

    «Манчестер Юнайтед» (Англія)
    «Астана» (Казахстан)
    «Партизан» (Белград, Сербія)
    АЗ (Алкмар, Нідерланди)

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