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    «Зоря» б’є у Львові «Карпати»

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    Пилип Будківський забив свій перший у новому сезоні м'яч - «Зоря» б’є у Львові «Карпати»
    Пилип Будківський забив свій перший у новому сезоні м'яч
    ТСН

    На сенсацію львів’яни не спромоглися

    Не дивлячись на помітну втому, яка накопичилася у футболістів «Зорі» у зв’язку з напруженим ігровим графіком, підопічні Віктор Скрипника повертаються зі Львова, з матчу п’ятого туру української Прем’єр-ліги з максимальним очковим доробком.

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    «Карпати» (Львів) – «Зоря» (Луганськ) – 0:1

    Гол: 0:1 – Будківський (58)

    «Карпати»: Підківка – Сергій Вакуленко, Олександр Кучер, Тім Голл – Марвін Мартінс, Вербний, Кльоц (к) (Лайоус, 81), Дубинчак – Олексій Гуцуляк, Понде (Жоао Дженнінґс, 73), Франсіско Ді Франко. Тренер – Олександр Чижевський

    «Зоря»: Микита Шевченко – Каменюка (к) (Тимчик, 90), Максим Білий, Чеберко, Богдан Михайличенко – Владислав Кучергін, Владлен Юрченко (Леван Арвеладзе, 77), Іванисеня, Хомченовський – Будківський, Русин (Луньов, 72). Тренер – Віктор Скрипник

    Судді: Олександр Дердо (Чорноморськ) – Віктор Матяш (Донецьк), Ігор Альохін (Хмельницький)

    Попередження: Франсіско Ді Франко (67) – Каменюка (52), Іванисеня (67), Хомченовський (79), Максим Білий (85), Будківський (89)

    25 серпня. Львів. Стадіон «Україна»

    Єдиний м’яч ударом головою забив центрфорвард луганців Пилип Будківський.

    Після цієї перемоги «Зоря» набрала десять очок і поділяє друге-третє місця з чернігівською «Десною». Попереду тільки «Шахтар», у якого 12 пунктів. Правда, через півгодини донеччани спробують поповнити очковий доробок у най непередбачуваному дербі світу проти «Маріуполя». 

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    Прем’єр-ліга ФК «Зоря» ФК Карпати Франсіско Ді Франко Пилип Будківський Назарій Русин Олександр Кучер Богдан Михайличенко Олександр Тимчик Леван Арвеладзе Дмитро Хомченовський Сергій Вакуленко Євген Чеберко Крістіан Понде Олексій Гуцуляк Владислав Дубинчак Віктор Скрипник Владлен Юрченко Микита Шевченко Владислав Кочергін Дмитро Іванисеня Марвін Мартінс Дмитро Кльоц Назар Вербний Олександр Чижевський Микита Каменюка Тім Голл Максим Білий Жоао Дженнінґс
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