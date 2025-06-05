Кремль «порадував» росіян: інформація про бомбосховища з'явиться онлайн

Модернізація цивільної оборони: МНС РФ планує розміщувати адреси укриттів онлайн

Росіянам стане доступна інформація про захисні споруди цивільної оборони через державний портал. Про це заявили у МНС РФ для росЗМІ, пише «Главком».

«Росіяни зможуть відстежувати адреси бомбосховищ в особистому кабінеті на порталі «Госуслугах», – заявив представник відомства. За його словами, доступ до адрес сховищ в особистому кабінеті на «Госуслугах» вже мають жителі Бєлгородської області.

Зазначається, що МНС опрацьовує цей проєкт спільно з Мінцифри в усіх суб'єктах країни. У прес-службі заявили, що «в особистому кабінеті громадян з'явиться спеціальна вкладка», де буде «інформація про найближче сховище, у якому можна тимчасово розміститися в разі надзвичайної ситуації».

Крім того, МНС планує інформувати населення і про евакуаційні пункти у разі оголошення евакуації.

Як відомо, росіяни намагаються применшити кількість втраченої авіатехніки після операції СБУ «Павутина», коли вдалося уразити 41 літак.

Як повідомляють в СБУ, росіяни замість спаленої техніки завозять на аеродроми інші, не пошкоджені, літаки, щоб на супутникових знімках не було видно вражених бортів.

OSINT-аналітики також фіксують випадки, коли на одному з атакованих аеродромів на знімках за 2 червня видно обгорілий літак Ту-95. А на знімках за 4 червня на його місці стоїть уже цілий Ту-95.