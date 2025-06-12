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Клубний чемпіонат світу з футболу: ФІФА обговорить збільшення кількості команд

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Клубний чемпіонат світу з футболу: ФІФА обговорить збільшення кількості команд
Клубний чемпіонат світу – один з найбільших турнірів літа 2025 року у чоловічому футболі
фото: FIFA

Клуби АПЛ наполягають на скасуванні обмеження, згідно з яким взяти участь у турнірі можуть два клуби з однієї країни

У ФІФА обговорять розширення клубного чемпіонату світу до 48 команд, якщо нинішній розіграш виявиться успішним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Цього літа турнір вперше пройде у новому форматі – у ньому візьмуть участь 32 клуби.

Зазначається, що у ФІФА обговорять розширення клубного чемпіонату світу до 48 команд, якщо нинішній розіграш виявиться успішним. Це продиктовано «лобіюванням» з боку клубів, які не братимуть участі у цьому змаганні.

Клуби АПЛ наполягають на скасуванні обмеження, згідно з яким взяти участь у турнірі можуть лише два клуби з однієї країни. Цей ліміт не стосується команд, які виграли континентальні змагання в період з 2021 по 2024 рік – тому в турнірі братимуть участь одразу чотири представники Бразилії, які перемагали у Кубку Лібертадорес.

Вважається, що розширення клубного чемпіонату світу буде позитивно сприйняте європейськими клубами, але зустріне спротив з боку Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів (FIFPro).

Клубний чемпіонат світу – один з найбільших турнірів літа 2025 року у чоловічому футболі. Вперше змагання пройдуть у новому форматі з 15 червня до 13 липня у США на стадіонах, де уже в 2026 році відбуватиметься чемпіонат світу серед збірних команд.

На клубному чемпіонаті світу-2025 братимуть участь 32 клуби, поділені на вісім груп. Серед учасників клубного мундіалю — «Реал» Андрія Луніна, «Бенфіка», за яку виступає Анатолій Трубін, а також ФК «Лос-Анджелес» Артема Смолякова, який отримав право зіграти на турнірі завдяки перемозі у плей-оф.

Результати жеребкування клубного чемпіонату світу з футболу

  • Група А: «Палмейрас» (Бразилія), «Порту» (Португалія), «Аль-Ахлі» (Єгипет), «Інтер» Маямі (США)
  • Група В: ПСЖ (Франція), «Атлетіко» (Іспанія), «Ботафого» (Бразилія), «Сіетл Саундерз» (США)
  • Група С: «Баварія» (Німеччина), «Бенфіка» (Португалія), «Бока Жуніорс» (Аргентина), «Окленд Сіті» (Нова Зеландія)
  • Група D: «Фламенго» (Бразилія), «Челсі» (Англія), «Лос-Анджелес» (США), «Есперанс» (Туніс)
  • Група E: «Рівер Плейт» (Аргентина), «Інтер» (Італія), «Монтеррей» (Мексика), «Урава Ред Даймондс» (Японія)
  • Група F: «Флуміненсе» (Бразилія), «Боруссія» Дортмунд (Німеччина), «Ульсан» (Республіка Корея), «Мамелоді Сандаунз» (Південна Африка)
  • Група G: «Ман Сіті» (Англія), «Ювентус» (Італія), «Відад» (Марокко), «Аль-Айн» (ОАЕ)
  • Група H: «Реал» Мадрид (Іспанія), «Зальцбург» (Австрія), «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія), «Пачука» (Мексика)

За підсумками групового етапу у плей-оф вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Плей-оф клубного чемпіонату світу з футболу закінчиться фінальним матчем, який відбудеться 13 липня.

Суспільне Спорт транслюватиме частину матчів клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Зокрема, на Суспільне Спорт, а також місцевих телеканалах Суспільного транслюватимуться 25 поєдинків групової стадії, а також усі матчі плейоф, включно з фіналом.

Розклад клубного чемпіонату світу-2025 з футболу

Груповий етап

  • Неділя, 15 червня, 03:00. «Інтер» Маямі (США) – «Аль-Ахлі» (Єгипет)
  • Неділя, 15 червня, 19:00. «Баварія» (Німеччина) – «Окленд Сіті» (Нова Зеландія)
  • Неділя, 15 червня, 22:00. ПСЖ (Франція) – «Атлетіко» (Іспанія)
  • Понеділок, 16 червня, 22:00. «Челсі» (Англія) – «Лос-Анджелес» (США)
  • Вівторок, 17 червня, 01:00. «Бенфіка» (Португалія) – «Бока Жуніорс» (Аргентина)
  • Вівторок, 17 червня, 19:00. «Флуміненсе» (Бразилія) – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина)
  • Вівторок, 17 червня, 22:00. «Рівер Плейт» (Аргентина) – «Урава Ред Даймондс» (Японія)
  • Середа, 18 червня, 19:00. «Манчестер Сіті» (Англія) – «Відад» (Марокко)
  • Середа, 18 червня, 22:00. «Реал» Мадрид (Іспанія) – «Аль Хіляль» (Саудівська Аравія)
  • Четвер, 19 червня, 22:00. «Порту» (Португалія) – «Інтер» Маямі (США)
  • П'ятниця, 20 червня, 04:00. ПСЖ (Франція) – «Ботафогу» (Бразилія)
  • П'ятниця, 20 червня, 19:00. «Бенфіка» (Португалія) – «Окленд Сіті» (Нова Зеландія)
  • Субота, 21 червня, 04:00. «Баварія» (Німеччина) – «Бока Жуніорс» (Аргентина)
  • Субота, 21 червня, 19:00. «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – «Мамелоді Сандаунз» (Південна Африка)
  • Субота, 21 червня, 22:00. «Інтер» Мілан (Італія) – «Урава Ред Даймондс» (Японія)
  • Неділя, 22 червня, 19:00. «Ювентус» (Італія) – «Відад» (Марокко)
  • Неділя, 22 червня, 22:00. «Реал» Мадрид (Іспанія) – «Пачука» (Мексика)
  • Понеділок, 23 червня, 22:00. «Атлетіко» (Іспанія) – «Ботафогу» (Бразилія)
  • Вівторок, 24 червня, 04:00. «Інтер» Маямі (США) – «Палмейрас» (Бразилія)
  • Вівторок, 24 червня, 22:00. «Баварія» (Німеччина) – «Бенфіка» (Португалія)
  • Середа, 25 червня, 04:00. «Челсі» (Англія) – «Есперанс» (Туніс)
  • Середа, 25 червня, 22:00. «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – «Ульсан» (Республіка Корея)
  • Четвер, 26 червня, 04:00. «Інтер» Мілан (Італія) – «Рівер Плейт» (Аргентина)
  • Четвер, 26 червня, 22:00. «Ювентус» (Італія) – «Манчестер Сіті» (Англія)
  • П'ятниця, 27 червня, 04:00. «Реал» Мадрид (Іспанія) – «Зальцбург» (Австрія)

Плей-оф

  • Субота, 28 червня, 19:00. 1/8 фіналу №1
  • Субота, 28 червня, 23:00. 1/8 фіналу №2
  • Неділя, 29 червня, 19:00. 1/8 фіналу №3
  • Неділя, 29 червня, 23:00. 1/8 фіналу №4
  • Понеділок, 30 червня, 22:00. 1/8 фіналу №5
  • Вівторок, 1 липня, 04:00. 1/8 фіналу №6
  • Вівторок, 1 липня, 22:00. 1/8 фіналу №7
  • Середа, 2 липня, 04:00. 1/8 фіналу №8
  • П'ятниця, 4 липня, 22:00. Чвертьфінал №1
  • Субота, 5 липня, 04:00. Чвертьфінал №2
  • Субота, 5 липня, 19:00. Чвертьфінал №3
  • Субота, 5 липня, 23:00. Чвертьфінал №4
  • Вівторок, 8 липня, 22:00. Півфінал №1
  • Середа, 9 липня, 22:00. Півфінал №2
  • Неділя, 13 липня, 22:00. Фінал
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА

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