Пішов з життя легендарний хокеїст, який був триразовим призером Олімпіад

У 2007 році Черни був включений до Зали слави ІІХФ

Колишній нападник збірної Чехії з хокею Йозеф Черни помер у віці 85 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міжнародної федерації хокею (ІІХФ).

Черни вигравав срібло (1968 рік) та дві бронзи Олімпійських ігор (1964 та 1972 роки). Також на його рахунку 11 медалей турнірів під егідою ІІХФ.

На 12 чемпіонатах світу Черни здобув чотири срібні та одну бронзову медалі

У 2007 році Черни був включений до Зали слави ІІХФ. Також він є членом Зали слави чеського хокею.

Загалом Черни набрав 37 очок у 59 іграх чемпіонату світу та ще 27 очок у 26 поєдинках Олімпіад.

Як повідомлялося, на фронті загинув Юрій Бредак (позивний «Клевер») – титулований український веслувальник.

Загинув Юрій 23 червня 2025 року.

Він був знаним спортсменом – майстром спорту з академічного веслування, багаторазовим призером чемпіонатів України, представляв столицю на всеукраїнському та світовому рівнях.

Нагадаємо, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).