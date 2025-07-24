Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві чотирирічний хлопчик випав з вікна 21 поверху

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві чотирирічний хлопчик випав з вікна 21 поверху
Граючись, дитина сперлась на москітну сітку та випала з вікна квартири на 21 поверсі...
фото: поліція Києва/Facebook

Хлопчик був у кімнаті із шестирічною сестрою, поки мама поралася на кухні

У Деснянському районі столиці малолітній хлопчик загинув, випавши з вікна 21-го поверху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

За попередньою інформацією поліції, дитина перебувала в кімнаті з шестирічною сестрою, поки їхня мати була на кухні. Граючись, дитина сперлась на москітну сітку та випала з вікна квартири на 21 поверсі, отримавши травми, несумісні з життям.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального управління поліції та главку, ювенальні слідчі та судово-медичний експерт.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 10 липня на Дніпропетровщині дворічна дитина випала з вікна четвертого поверху. Фахівці ДСНС на місці події встановили, що з вікна четвертого поверху випала дівчинка 2023 року народження. Рятувальники підняли дитину на ноші та перенесли до автомобіля екстреної медичної допомоги. З попереднім діагнозом перелом верхньої кінцівки дівчинку, 2023 року народження, госпіталізовано до лікарні.

Теги: смерть Київ дитина поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники приборкували пожежі у Київській області
Росія масовано атакувала Київ та область: головне за ніч
4 липня, 06:01
Запобіжний захід Чернишову та удар по місту Самар. Головне за 27 червня
Запобіжний захід Чернишову та удар по місту Самар. Головне за 27 червня
27 червня, 22:00
Слідчі встановили, що «бізнес» налагодив 49-річний чернівчанин
Столична поліція затримала організатора незаконного трансферу ухилянтів до Молдови
1 липня, 17:42
Ще два роки тому в районах столиці було визначено місця для розміщення мобільних укриттів
Законно встановити мобільні укриття не вийде. У Кличка відповіли на закид Ткаченка
2 липня, 15:16
При температурі повітря понад +28°С на вулично-дорожній мережі міста діятимуть обмеження руху для великовагових транспортних засобів
У Києві обмежено рух вантажівок через спеку
3 липня, 17:13
Росія завдала комбінованого удару по Києву: наслідки обстрілу (оновлено)
Росія завдала комбінованого удару по Києву: наслідки обстрілу (оновлено)
10 липня, 05:31
На мопеді можуть пересуватися дві людини, на транспортному засобі встановлено обмеження швидкості до 45 км/год
У Києві з’явилися прокатні електромопеди: чи є ризик для пішоходів
9 липня, 14:30
Процедура передбачає, що пацієнт повинен двічі звернутися до лікаря
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
Деревопад після десятихвилинної зливи у Києві. 22 липня 2025 рік
Київські дерева не витримують: жителі столиці вражені наслідками буревію
Вчора, 15:36

Новини

У Києві чотирирічний хлопчик випав з вікна 21 поверху
У Києві чотирирічний хлопчик випав з вікна 21 поверху
«Столиці ми не потрібні».Через проблеми з транспортом жителі Бортничів готові до радикальних кроків
«Столиці ми не потрібні».Через проблеми з транспортом жителі Бортничів готові до радикальних кроків
Київщина запровадила диференційований сигнал повітряної тривоги: перші результати тестування
Київщина запровадила диференційований сигнал повітряної тривоги: перші результати тестування
Аферисти ошукали пенсіонерів на майже 1 млн грн, «ремонтуючи»  комп'ютери: як працювала схема
Аферисти ошукали пенсіонерів на майже 1 млн грн, «ремонтуючи»  комп'ютери: як працювала схема
Підтоплення київського метро: Генпрокурор Кравченко анонсував нові експертизи
Підтоплення київського метро: Генпрокурор Кравченко анонсував нові експертизи
Побув на волі два дні. Рецидивіст, який забив знайому молотком, проведе за ґратами 12 років
Побув на волі два дні. Рецидивіст, який забив знайому молотком, проведе за ґратами 12 років

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2025
16K
Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
15K
Залужний пояснив, перед яким вибором стоятиме Росія у 2026 році
8492
Названо країну, яка стала головним імпортером мазуту з Росії
6998
Постраждалих – 119. Кацурін пояснив, чим отруїлись відвідувачі ресторану

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
Сьогодні, 04:22
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Вчора, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 липня, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua