У Києві чотирирічний хлопчик випав з вікна 21 поверху

Граючись, дитина сперлась на москітну сітку та випала з вікна квартири на 21 поверсі...

Хлопчик був у кімнаті із шестирічною сестрою, поки мама поралася на кухні

У Деснянському районі столиці малолітній хлопчик загинув, випавши з вікна 21-го поверху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

За попередньою інформацією поліції, дитина перебувала в кімнаті з шестирічною сестрою, поки їхня мати була на кухні. Граючись, дитина сперлась на москітну сітку та випала з вікна квартири на 21 поверсі, отримавши травми, несумісні з життям.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального управління поліції та главку, ювенальні слідчі та судово-медичний експерт.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 10 липня на Дніпропетровщині дворічна дитина випала з вікна четвертого поверху. Фахівці ДСНС на місці події встановили, що з вікна четвертого поверху випала дівчинка 2023 року народження. Рятувальники підняли дитину на ноші та перенесли до автомобіля екстреної медичної допомоги. З попереднім діагнозом перелом верхньої кінцівки дівчинку, 2023 року народження, госпіталізовано до лікарні.