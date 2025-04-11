Підозрюваного у смертельному побитті дівчини на Буковині взято під варту без права застави

18-річного підозрюваного взяли під варту без права застави

Мотиви та всі деталі злочину наразі встановлюються

Суд обрав запобіжний захід 18-річному підозрюваному у смертельному побитті своєї 27-річної дівчини з Глибоки Чернівецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чернівецьку обласну прокуратуру.

На Буковині суд обрав запобіжний захід 18-річному підозрюваному у смертельному побитті своєї дівчини. Його арештували без права внесення застави.

«За клопотанням прокурорів Чернівецької окружної прокуратури Глибоцький районний суд обрав 18-річному підозрюваному у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть 27-річної буковинки (ч. 2 ст. 121 КК України), безальтернативний запобіжний захід. Його взято під варту із зали суду», – йдеться у повідомленні.

Раніше правоохоронці на Буковині повідомили 18-річному хлопцю про підозру у побитті до смерті своєї 27-річної дівчини.

Правоохоронці зазначили, що згідно з довідкою судово-медичних експертів, причиною смерті жінки стала закрита внутрішньочерепна травма, яка перебуває у причино-наслідковому зв’язку із завданням тілесних ушкоджень.

Мотиви та всі деталі злочину наразі встановлюють.

Як повідомлялося, напередодні, 10 квітня, в одній із лікарень Чернівців померла 27-річна жінка, яку жорстоко побили ввечері 5 квітня. Поліція перевіряла версію причетності до побиття 18-річного хлопця загиблої.

Також у поліції зазначили, що у січні цього року правоохоронці вже розслідували справу щодо завдання легких тілесних ушкоджень цій же жінці. Підозрюваним був її 18-річний хлопець.