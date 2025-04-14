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Унаслідок удару по Сумах загинув Юрій Юла: що відомо про командира бригади ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Унаслідок удару по Сумах загинув Юрій Юла: що відомо про командира бригади ЗСУ
Юрій Юла загинув через російську атаку
фото: Facebook/Бердичівська районна військова адміністрація

З 2023 року Юрій Юла обіймав посаду командира 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського

Унаслідок російського удару по Сумах 13 квітня загинув командир 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського, полковник Юрій Юла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бердичівську районну військову адміністрацію.

«Війна забирає найкращих. Забирає тих, хто присвятив своє життя служінню та захисту України. 13 квітня, в результаті ракетного удару по місту Суми, отримав несумісні з життям поранення колишній заступник комбрига 26 артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича – полковник Юла Юрій Андрійович», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок удару по Сумах загинув Юрій Юла: що відомо про командира бригади ЗСУ фото 1
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Юрій Юла народився у селі Волевачі Чернігівської області 18 серпня 1982 року. Шлях військовика розпочав ще у 14 років, навчаючись у Чернігівському військовому ліцеї з посиленою фізичною підготовкою. У 2005 році Юрій успішно закінчив Сумський державний університет ракетних військ й одразу став до лав 26-ї артилерійської бригади, де за 11 років від комвзводу дослужився до начальника штабу і отримав звання майора.

З 2014 по 2018 рік був командиром дивізіону 43-ї окремої артилерійської бригади, після чого повернувся до бердичівських побратимів вже на посаду заступника командира бригади. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни Юрій Юла неодноразово був удостоєний державних відзнак та нагород, зокрема ордена Богдана Хмельницького III та ІІ ступеня.

З 2023 року Юрій Юла обіймав посаду командира 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського.

Нагадаємо, вчора, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у місті пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму. Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Згодом президент відреагував на цинічну ворожу атаку.

Також державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах у неділю, 13 квітня.  Рубіо написав, що саме через такі удари, як по Сумах, Трамп та його адміністрація витрачають багато зусиль, щоб досягти миру.

До того ж спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності», повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у соцмережі Х. Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.

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Теги: Суми війна смерть

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