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На Вінниччині сталась смертельна ДТП

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Вінниччині сталась смертельна ДТП
Правоохоронці встановлюють обставини інциденту
фото: Поліція Вінницької області

Внаслідок аварії постраждали семеро людей, один чоловік загинув

На Вінниччині сталась смертельна ДТП, також постраждали семеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

У Жмеринському районі сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув чоловік.

«На автодорозі сполученням Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, між селами Українське та Шевченкове Копайгородської громади відбулось зіткнення легкового авто Renault та маршрутного мікроавтобуса Mercedes-Benz», – написали в поліції.

За попередніми даними, у ДТП семеро людей отримали поранення. Водій легкового автомобіля загинув на місці події.

Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії. 

Нагадаємо, поліцейські Київщини повідомили про підозру водію, який здійснив наїзд на жінку на нерегульованому пішохідному переході у Вишгороді. Подія сталася учора, 1 квітня близько 19:00. Травмована жінка померла у реанімації. 

До слова, у Фастівському районі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув водій автомобіля Opel Corsa.

Також ми писали, що пізно ввечері 7 березня у Києві сталась смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення трьох автівок щонайменше один чоловік зазнав травм та ще один загинув на місці.

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Теги: ДТП смерть Вінниччина поліція

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