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На обличчі померлого Папи Римського помічено дивний синець: ЗМІ розкрили ймовірну причину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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На обличчі померлого Папи Римського помічено дивний синець: ЗМІ розкрили ймовірну причину
Темна пляма під підборіддям і на лівій щоці Франциска схвилювала світову спільноту
фото: ilfattoquotidiano.it

Великий синець уважні люди помітили на обличчі покійного Папи Римського Франциска, і це викликало низку теорій 

Величезний синець був помічений на обличчі покійного Папи Римського Франциска, що породило безліч питань та гіпотез. Про повідомляє італійське видання Il Fatto Quotidiano, пише «Главком».

«Наявність помітної темної плями під підборіддям і на лівій щоці Папи Франциска викликала додаткові питання та гіпотези», – йдеться у матеріалі.

Деякі експерти, як зазначає видання, запитали, чи могла пляма бути викликана інсультом або крововиливом у мозок, чи це наслідок травми внаслідок падіння. Лікар і дослідник у галузі неврології та кардіології Сабріна Антіколі в інтерв'ю італійському виданню Il Messaggero висловилася за останню версію. «Травма від падіння при пробудженні від геміплегії», – пояснила вона.

Папа Римський Франциск помер у понеділок вранці у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань.

Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня Папу Франциска виписали із лікарні.

Нагадаємо, відповідно до заповіту Папа Франциск буде похований у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.

До слова, зараз тіло Франциска доступне для прощання у соборі Святого Петра до 26 квітня. Найближчими днями після цієї дати кардинали проведуть конклав у Сикстинській капелі з метою обрання нового глави Католицької церкви.

Дев’ятиденна жалоба за Папою Римським Франциском розпочнеться 26 квітня – у день його похорону й триватиме до 4 травня. Протягом цього періоду у базиліці Святого Петра щодня відбуватимуться молитовні служби. 

 

Теги: смерть Папа Римський травма інсульт Ватикан похорон

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