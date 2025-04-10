На Фастівщині під колесами потяга загинув чоловік

Пасажирський потяг сполученням Київ-Чоп збив місцевого жителя

На Фастівщині до поліції надійшло повідомлення від чергової по станції Васильків, що під колесами потяга загинув чоловік, поліція Київщини розслідує обставини події. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення поліції Київщини.

Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський потяг сполученням Київ-Чоп збив місцевого жителя.

«Від отриманих травм 48-річний потерпілий помер на місці події», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у лютому 2025 року на Фастівщині на 906 кілометрі в межах станції «Півні» було смертельно травмовано молоду дівчину. Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський потяг сполученням «Фастів-Київ» збив 20-річну жительку Чернігівської області, яка рухалася по коліях в навушниках.

У грудні 2024 року на Фастівщині пасажирський потяг сполученням «Київ-Перемишль» збив чоловіка, який переходив у невстановленому місці залізничні колії. Про інцидент повідомив черговий по станції. Правоохоронці встановили, що машиніст, побачивши на колії людину, застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося. Від отриманих травм 20-річний місцевий житель загинув на місці події.