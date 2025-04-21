Хто стане наступним понтифіком? Що відомо про головних кандидатів

Після смерті Папи Римського кардинали з усього світу збираються у Сикстинській капелі для проведення конклаву

Ватикан повідомив про смерть Папи Римського Франциска

Світ сколихнула новина про смерть Папи Римського Франциска, який очолював католицьку церкву з 2013 року. Його понтифікат був сповнений реформ, спрямованих на модернізацію церкви, а також активної участі у вирішенні глобальних соціальних та екологічних проблем. Тепер перед католицькою спільнотою постає питання: хто стане наступним главою Ватикану?

Після смерті Папи Римського кардинали з усього світу збираються у Сикстинській капелі для проведення конклаву – таємного голосування, яке визначить нового понтифіка. У голосуванні беруть участь лише кардинали віком до 80 років. Традиційно, новим Папою стає один із кардиналів, хоча технічно будь-який католик може бути обраний. Про кандидатів на пост голови Ватикану розповідає «Главком».

Можливі кандидати

колаж glavcom.ua

колаж glavcom.ua

Серед потенційних наступників Франциска називають кілька видатних кардиналів:

П'єтро Паролін (Італія) – державний секретар Ватикану, відомий своєю дипломатичною діяльністю та поміркованими поглядами.

(Італія) – державний секретар Ватикану, відомий своєю дипломатичною діяльністю та поміркованими поглядами. Фрідолін Амбонго Бесунгу (Конго) – президент Симпозіуму єпископських конференцій Африки, який активно виступає за традиційні цінності.

(Конго) – президент Симпозіуму єпископських конференцій Африки, який активно виступає за традиційні цінності. Вім Ейк (Нідерланди) – один із найконсервативніших кардиналів, відомий своїми жорсткими позиціями щодо шлюбів та сімейних питань.

(Нідерланди) – один із найконсервативніших кардиналів, відомий своїми жорсткими позиціями щодо шлюбів та сімейних питань. Луїс Антоніо Тагле (Філіппіни) – кардинал, який представляє азійський регіон і має значну підтримку серед молоді.

(Філіппіни) – кардинал, який представляє азійський регіон і має значну підтримку серед молоді. Петер Ерде (Угорщина) – впливовий кардинал, який раніше очолював Раду єпископських конференцій Європи.

(Угорщина) – впливовий кардинал, який раніше очолював Раду єпископських конференцій Європи. Реймонд Берк (США) – прихильник латинської меси та публічний критик ліберальних тенденцій Папи Франциска.

(США) – прихильник латинської меси та публічний критик ліберальних тенденцій Папи Франциска. Маріо Ґрек (Мальта) – генеральний секретар Синоду єпископів, відомий своїми прогресивними поглядами та активною участю в реформах Франциска.

(Мальта) – генеральний секретар Синоду єпископів, відомий своїми прогресивними поглядами та активною участю в реформах Франциска. Маттео Дзуппі (Італія) – архієпископ Болоньї, відомий своєю дипломатичною майстерністю та прихильністю до міжрелігійного діалогу.

Новий понтифік може продовжити курс Франциска на реформування церкви або повернутися до більш консервативних принципів. Вибір наступника стане важливим сигналом для католицької спільноти та світу, визначаючи напрямок розвитку церкви на найближчі роки.

Українці звикли вважати деякі вчинки Папи Франциска такими, що засвідчують його мало чи не проросійську позицію, реальність є дещо іншою. Понтифік таки «виростив» деякі кадри, котрі можуть бути нам корисними. Звісно, все залежить від того, чи зможуть ці «кадри» піднятися вгору по, так би мовити, кар’єрній драбині.

Папа Римський Франциск помер 21 квітня. Він хворів на двобічну пневмонію. Зазначається, що понтифік помер о 7:35 ранку за місцевим часом.