84-річний спортсмен помер під час напівмарафону в Казахстані

Двоє учасників напівмарафону в Алма-Аті (Казахстан) померли під час забігу

84-річний Аккоян Рсалієв був постійним часником різноманітних забігів

Двоє учасників напівмарафону в Алма-Аті (Казахстан), 84-річний Аккоян Рсалієв і 21-річний Нурбол Ахмаді, померли під час забігу в неділю, 20 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу організаторів змагань.

Обидва учасники долали дистанцію напівмарафону (21,1 км) та були постійними учасниками забігів у даній гонці. Рсалієв впав на першому кілометрі дистанції, за хвилину до нього під'їхала бригада швидкої допомоги, пульсу не було. Попередній діагноз – тромбоемболія легеневої артерії.

Ахмаді знепритомнів на 16-му кілометрі. Смерть настала до приїзду реанімаційної бригади. Попередній діагноз – тромбоемболія легеневої артерії, гостра серцева недостатність.

До слова, учасник мадридського напівмарафону Movistar Madrid Medio Maratón помер після раптової зупинки серця за 500 метрів до фінішу.

Напівмарафон проходив у столиці Іспанії в неділю, 6 квітня. Участь у ньому взяли близько 27 тисяч бігунів.

36-річний чоловік знепритомнів за 500 метрів до фінішу, медсестра відразу почала йому надавати допомогу, після чого його госпіталізували до однієї з лікарень Мадрида, де спортсмен помер.

#MedioMaratónMadrid

👉🏻@SAMUR_PC atiende a 2 corredores que sufren parada cardiorrespiratoria en Cibeles y Recoletos. Trasladados uno muy grave, con maniobras RCP hasta el hospital y el otro con pulso, grave.

👉🏻#RCP desde el principio (equipos en bici,seguridad,público, runners..) pic.twitter.com/OYJhMvHgqi — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) April 6, 2025

Через проблеми із серцем помер також інший 20-річний учасник змагань. Він був доставлений до лікарні у важкому стані, але лікарі не змогли його врятувати.

Зазначається, що у ході напівмарафону медичні бригади надали допомогу 50 учасникам.

Нагадаємо, участь російської бігунки Дарьї Ядерної в Токійському марафоні спровокував гучний скандал – її було викрито у шахрайстві.

Час росіянки на Токійському марафоні – 2 години 46 хвилин 42 секунди – став найкращим серед всіх росіянок. Однак він був анульований, а саму її виключено з протоколу змагань через порушення правил.

З'ясувалося, що Ядерная, яка посіла 47-е місце у загальному заліку, спеціально скоротила дистанцію. Організатори з'ясували: росіянка пропустила кілька контрольних точок, а згодом зрізала маршрут.