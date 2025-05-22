Було п'ять чи шість пострілів. El Mundo розкрив подробиці вбивства Портнова

Поліція розшукує щонайменше двох або трьох чоловіків, які брали участь у вбивстві

Вранці, 21 травня, біля дверей ексклюзивної Американської школи в мадридському муніципалітеті Посуело-де-Аларкон було вбито 52-річного українського адвоката Андрея Портнова, якого звинувачують у державній зраді в Україні. Чоловік, одягнений у шорти та футболку, щойно відвіз своїх двох маленьких дочок до школи. Коли Портнов стояв на тротуарі, менш ніж за три метри від своєї машини, в нього вистрілив у спину чоловік у кепці, темних окулярах та спортивному костюмі. У цей момент деякі батьки все ще поверталися до своїх машин на парковці, розташованій між школою та студентським гуртожитком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на El Mundo.

El Mundo

Першою до чоловіка підійшла жінка, яка стала кликати на допомогу і кричати. Потім на вулицю вийшли студенти із сусіднього гуртожитку, які почули постріли. Один із них зателефонував до поліції та на номер 112. «Було п'ять чи шість пострілів», – розповів пізніше один із молодих людей.

Лікарям вдалося лише констатувати смерть чоловіка через травми отримані внаслідок кількох вогнепальних поранень. Відразу після цього на місце події прибули поліцейські та повідомили в школу про те, що сталося, у навчальному закладі спробували знайти матір двох дівчаток. Деякі стверджують, що батьки були розлучені і що вбитий чоловік проживав у житловому комплексі Ла Моралеха.

Отримавши повідомлення, співробітники поліції та групи з розслідування вбивств V вирушили на місце злочину, щоб узяти на себе керівництво розслідуванням. Ті ж джерела повідомили газеті, що постріли були зроблені ззаду. Згідно з першими даними поліцейського розслідування, один з нападників ударив його в шию, а після того, як Портнов упав обличчям униз, його добили пострілом у голову.

Після вбивста керівництво школи, однієї з найдорожчих в Іспанії, опублікувало заяву для батьків, в якій повідомило їх про «серйозний інцидент», що стався за межами школи. «Усі учні в безпеці», – заявили в школі.

Один із учнів школи, що знаходився на уроці фізкультури, почув постріли зовні. За кілька хвилин за системою гучного зв'язку в школі всім наказали закритися у своїх класах.

Накрите тіло чоловіка залишалося весь ранок на місці злочину, всього за 50 метрів від воріт школи, поки співробітники судово-медичної експертизи проводили огляд місця події. Потім суддя розпорядився доставити труп до Інституту судової медицини, де буде проведено розтин.

Поліція розшукує щонайменше двох або трьох чоловіків, які брали участь у вбивстві, повідомляють джерела El Mundo у слідчих органах. За словами очевидців, кілер, який застрелив Портнова, був одягнений у чорне. Після скоєння злочину у вбивці був спільник, який міг чекати на нього в автомобілі. Інші джерела повідомили, що злочинець зник у лісистій місцевості, що прилягає до Каса-де-Кампо в Мадриді, де Національна поліція розпочала пошукову операцію щодо його виявлення з використанням безпілотників та вертольота.

Відомо, що на даний час ведуться два розслідування: зведення рахунків з організованою злочинністю або політична акція.

Раніше ми писали, що прем’єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Микола Азаров заявив, що вбивство Андрія Портнова вирізняється «особливим цинізмом». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика, який після Революції Гідності втік з України та наразі переховується в Росії.

За словами Азарова, він добре знав Портнова. На момент убивства топчиновник Адміністрації президента часів Януковича мав другий шлюб.