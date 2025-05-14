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На фронті загинув призер чемпіонатів світу з веслування Олександр Калініченко

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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На фронті загинув призер чемпіонатів світу з веслування Олександр Калініченко
За героїзм під час оборони Бахмута Олександр Калініченко нагороджений медаллю «За оборону Бахмута»

Церемонія прощання із захисником України відбудеться 17 травня 2025 року

Боронячи рідну землю від загарбників, на фронті загинув Олександр Калініченко – захисник України, спортсмен, тренер, майстер спорту міжнародного класу з веслування. Про це повідомляє Главком з посиланням на Спортивний Комітет України.

Народжений 18 травня 1966 року у місті Фастів, що на Київщині, Олександр із юності виявив жагу до перемог. У 1983 році він здобув свою першу визначну перемогу – в складі каное-сімки став чемпіоном Європи серед юніорів.

Надалі в його здобутку були численні перемоги й медалі різних змагань. Серед них – срібло чемпіонату світу у Монреалі 1986 року, золото всесоюзної першості на дистанції 10 000 метрів, бронза чемпіонату світу в Копенгагені 1993 року – вже у складі збірної України.

Закінчивши Київський державний інститут фізичної культури, Олександр Калініченко став тренером.

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення 12 березня 2022 року Олександр добровольцем став до лав Збройних Сил України. Від перших днів боронив Київщину, згодом – Бахмут, Куп’янський і Запорізький напрямки.

4 січня 2023 року отримав контузію, проте не зупинився. Замість лікарняного ліжка – знову в стрій.

За героїзм під час оборони Бахмута був нагороджений медаллю «За оборону Бахмута».

Його побратими згадують: «Він був не просто колегою – він був братом по духу. Надійний, справедливий, завжди перший там, де важко».

30 листопада 2023 року під час бойового виходу зв’язок з Героєм ним обірвався. Понад півтора року тривали пошуки. Рідні, побратими, волонтери – всі вірили, чекали, сподівались. Та, на жаль, підтвердилася страшна звістка: Олександр Калініченко загинув…

Він був люблячим чоловіком, турботливим батьком, братом, другом, наставником. Його чекали вдома дружина, донька, син.

Церемонія прощання із відданим захисником України відбудеться 17 травня 2025 року.

Нагадаємо, на війні загинув 28-річний боксер з Тернопільської області, майстер спорту України Володимир Мандзюк. Про це написали на facebook-сторінці Асоціації боксу України.

«На щиті додому, на Тернопільщину, повертається Володимир Мандзюк, позивний Воха. Багаторазовий чемпіон і призер всеукраїнських і міжнародних турнірів, чемпіон України серед студентів. Боєць на ринзі та безстрашний воїн на полі битви. Володимир був справжнім – чесним, надійним, щирим», – ідеться у дописі.

У Микулинецькій територіальній громаді повідомили, що загинув захисник 9 квітня 2025 року під час виконання оперативно-бойового завдання біля села Олексіївка на Сумщині.

«Володимир був сильною вольовою людиною. Професійно займався боксом і у цьому досяг значних успіхів. Прославив своїми перемогами нашу громаду та Тернопільську область. Володимир не встиг створити сім’ю, бо захист Батьківщини став тим священним обов’язком, за який віддав своє життя», – кажуть у громаді.

Теги: війна смерть веслування

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