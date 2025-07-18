«Полісся» і «Олександрія» дізналися суперників у кваліфікації Ліги конференцій

«Полісся» зіграє з андоррською «Санта-Коломою»

«Полісся» і «Олександрія» дізналися своїх суперників у кваліфікації Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Після вчорашніх матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій та Ліги Європи визначилися суперники «Олександрії» та «Полісся» в другому кваліфайні Ліги конференцій 2025/2026.

Містяни протистоятимуть сербському «Партизану», який поступився в Лізі Європи кіпрському АЕКу, а житомиряни зіграють з андоррською «Санта-Коломою», що пройшла в Лізі конференцій боснійський «Борац». Матчі відбудуться 24-го та 31 липня.

У другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське «Динамо» зійдеться з мальтійським «Хамруном» (22-го та 29 липня), а «Шахтар» на цьому ж етапі, але в Лізі Європи зіграє з турецьким «Бешикташем» (24-го та 31 липня).

Як повідомлялося, навколо святкування дня народження зірки «Барселони» Ламіна Ямаля спалахнув скандал через людей із карликовістю.

Вінгер «Барселони» влаштував вечірку з нагоди 18-річчя. На святі були імениті гості.

Асоціація людей з ахондроплазією та іншими формами карликовості, опублікувала заяву, в якій стверджує, що на заході було найнято людей з карликовістю з метою розваги.

«Асоціація засуджує наймання людей з карликовістю як розвагу на вечірку Ламіна Ямаля. Ми будемо вживати заходів як у правовому, так і в соціальному полі», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, «Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0

Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).