Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тренерка дівочої збірної України з футболу розповіла про підготовку до Турнір розвитку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Тренерка дівочої збірної України з футболу розповіла про підготовку до Турнір розвитку
Ігнатович: Визначилися з кістяком збірної, а це 14-15 футболісток

Турнірі розвитку УЄФА пройде у Фінляндії

Дівоча збірна України WU-15 узяла участь у зборі у Тернополі, під час якого провела два спаринги, із ДЮСШ-1 (Хмельницький) та «Надбужжям» (Буськ), в яких упевнено перемогла (відповідно 9:1 та 3:0). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Керманич дівочої збірної України Наталія Ігнатович у коментарі офіційному сайту УАФ поділилася враженнями від червневого етапу підготовки:

У листопаді ми братимемо участь у Турнірі розвитку УЄФА у Фінляндії, де, окрім господарок, нашими суперницями будуть естонки та словачки. Збором у Тернополі ми розпочали підготовку до цих престижних змагань. Тішить, що всі гравчині, яких тренерський штаб узяв на замітку на всеукраїнських турнірах, приїхали до Тернополя. Усе, що планували, ми виконали. Я дуже задоволена підопічними, які продемонстрували старанність, бажання прогресувати.

Важливо, що обійшлося без травм. Визначилися з кістяком збірної, а це 14-15 футболісток. Селекційна робота триває, і, сподіваюся, нам пощастить розширити список потенційних кандидаток, аби загострити конкуренцію за місце в стартовому складі.

Наступного разу ми зберемося на короткостроковий збір уже в листопаді, безпосередньо перед від’їздом до Фінляндії.

Склад дівочої збірної України WU-15

Воротарі: Анастасія Селіна, Софія Кожухар (обидві – «Сістерс» Одеса).

Польові гравці: Софія Курінна, Віталіна Бойчук, Дар’я Акініна (усі – «ОФКІП-Полісся» Київ), Аделіна Власенко, Ангеліна Ревко (обидві – «Чорноморець-2018» Одеса), Юлія Куциба («Тікі-Така» Бровари), Крістіна Карнаух (ДЮСШ «Нива» Вінниця), Вікторія Біла («Лудогорець», Болгарія), Дар’я Образцова («TSG Айнхайт Бернау», Німеччина), Дарина Галушко, Анна Швець, Соломія Царук (усі – КОЛІФКС Костопіль), Софія Григор’єва, Анастасія Прядко (обидві – ДФА «Ворскла» Полтава), Мирослава Лаврик, Надія Луценко, Крістіна Шепетько, Марія Заборовець (усі – ДЮСШ «Поділ» Київ), Аліна Колодій, Анастасія Миронченко, Дарина Воробканич (усі – СДЮШОР Ужгород).

Нагадаємо, у Будинку футболу відбулося робоче засідання відділу жіночого та дівочого футболу УАФ із керівниками та головними тренерами клубів вищої ліги.

Теги: жіночий футбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ворскла» та «Металіст 1925» виступатимуть у Лізі чемпіонів УЄФА
Жіночі єврокубки з футболу: коли стартують українські клуби
16 червня, 16:48
Лужний провів у складі «Арсеналу» 110 поєдинків у всіх офіційних турнірах
Лужний розповів, як Донецьк шокував гравців «Арсеналу»
10 червня, 15:30
Узбекистан вперше зіграє на мундіалі
Ще три збірні здобули путівки на чемпіонат світу з футболу 2026 року
6 червня, 10:04
Михайло Палій займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP
Юний українець, який втратив ногу через рак, вийшов на поле з гравцями перед фіналом Ліги чемпіонів
31 травня, 23:29
Збірна України потрапила до групи B
Визначилися суперники юнацької збірної України з футболу на Чемпіонаті світу
30 травня, 11:07
Дитячі змагання мають відбутись з 30 травня по 4 червня у столиці країни – місті Доха
«Кривбас» відмовився від участі у дитячому турнірі в Катарі через росіян
29 травня, 17:20
«Челсі» переміг «Бетіс» та виграв Лігу конференцій
Вперше в історії п'ять англійських футбольних клубів виграли трофеї в одному сезоні
29 травня, 14:40
Навесні «Динамо» виграло 12 матчів із 13-ти
Чемпіонат України з футболу U-19: «Динамо» всьоме стало переможцем турніру
27 травня, 14:36
На легіонерів збірної України з футболу очікують вирішальні поєдинки
Вікенд для легіонерів збірної України: кубковий фінал Трубіна і фініш в Англії та Іспанії
24 травня, 12:20

Новини

На фронті загинув чемпіон України з легкої атлетики
На фронті загинув чемпіон України з легкої атлетики
Зірка «Реала» потрапив до лікарні у США
Зірка «Реала» потрапив до лікарні у США
Тренерка дівочої збірної України з футболу розповіла про підготовку до Турнір розвитку
Тренерка дівочої збірної України з футболу розповіла про підготовку до Турнір розвитку
«Чуваче, я просто хочу грати у футбол». Гравець «Ювентуса» розповів про зустріч з Трампом
«Чуваче, я просто хочу грати у футбол». Гравець «Ювентуса» розповів про зустріч з Трампом
Українські шпажистки вийшли до фіналу чемпіонату Європи
Українські шпажистки вийшли до фіналу чемпіонату Європи
У складі збірної Китаю дебютувала 18-річна баскетболістка зі зростом 226 см
У складі збірної Китаю дебютувала 18-річна баскетболістка зі зростом 226 см

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 червня: ситуація на фронті
145K
Трамп вчора провів розмову з Путіним? Кремль вніс ясність
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 червня 2025
67K
Путін хоче «завершення конфлікту»: головні заяви диктатора про Україну
15K
Втрати ворога станом на 19 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
9588
Гашек: Трамп допомагає Путіну легалізувати всі його жахливі злочини

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua