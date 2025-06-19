Тренерка дівочої збірної України з футболу розповіла про підготовку до Турнір розвитку

Турнірі розвитку УЄФА пройде у Фінляндії

Дівоча збірна України WU-15 узяла участь у зборі у Тернополі, під час якого провела два спаринги, із ДЮСШ-1 (Хмельницький) та «Надбужжям» (Буськ), в яких упевнено перемогла (відповідно 9:1 та 3:0). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Керманич дівочої збірної України Наталія Ігнатович у коментарі офіційному сайту УАФ поділилася враженнями від червневого етапу підготовки:

У листопаді ми братимемо участь у Турнірі розвитку УЄФА у Фінляндії, де, окрім господарок, нашими суперницями будуть естонки та словачки. Збором у Тернополі ми розпочали підготовку до цих престижних змагань. Тішить, що всі гравчині, яких тренерський штаб узяв на замітку на всеукраїнських турнірах, приїхали до Тернополя. Усе, що планували, ми виконали. Я дуже задоволена підопічними, які продемонстрували старанність, бажання прогресувати.

Важливо, що обійшлося без травм. Визначилися з кістяком збірної, а це 14-15 футболісток. Селекційна робота триває, і, сподіваюся, нам пощастить розширити список потенційних кандидаток, аби загострити конкуренцію за місце в стартовому складі.

Наступного разу ми зберемося на короткостроковий збір уже в листопаді, безпосередньо перед від’їздом до Фінляндії.

Склад дівочої збірної України WU-15

Воротарі: Анастасія Селіна, Софія Кожухар (обидві – «Сістерс» Одеса).

Польові гравці: Софія Курінна, Віталіна Бойчук, Дар’я Акініна (усі – «ОФКІП-Полісся» Київ), Аделіна Власенко, Ангеліна Ревко (обидві – «Чорноморець-2018» Одеса), Юлія Куциба («Тікі-Така» Бровари), Крістіна Карнаух (ДЮСШ «Нива» Вінниця), Вікторія Біла («Лудогорець», Болгарія), Дар’я Образцова («TSG Айнхайт Бернау», Німеччина), Дарина Галушко, Анна Швець, Соломія Царук (усі – КОЛІФКС Костопіль), Софія Григор’єва, Анастасія Прядко (обидві – ДФА «Ворскла» Полтава), Мирослава Лаврик, Надія Луценко, Крістіна Шепетько, Марія Заборовець (усі – ДЮСШ «Поділ» Київ), Аліна Колодій, Анастасія Миронченко, Дарина Воробканич (усі – СДЮШОР Ужгород).

Нагадаємо, у Будинку футболу відбулося робоче засідання відділу жіночого та дівочого футболу УАФ із керівниками та головними тренерами клубів вищої ліги.