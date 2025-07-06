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Визначилися всі півфінальні пари клубного чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Визначилися всі півфінальні пари клубного чемпіонату світу
«Реал» у напруженому матчі здолав «Боруссію»
фото: Reuters

Півфінальні поєдинки будуть зіграні 8-9 липня

Визначився останній півфіналіст клубного чемпіонату світу-2025 з футболу – ним став мадридський «Реал», який у напруженому матчі здолав дортмундську «Боруссію» з рахунком 3:2. Про це повідомляє «Главком».

Вже на 10-й хвилині «Реал» відкрив рахунок завдяки точному удару Гонсало Гарсії після передачі Арди Гюлера. Цей гол став для форварда четвертим на турнірі, що дозволило йому очолити список найкращих бомбардирів. Вдруге мадридці відзначилися на 20-й хвилині: Фран Гарсія завершив простріл Трента Александера-Арнолда та забив свій другий м’яч за клуб.

У компенсований час команди обмінялися голами: спочатку Максиміліан Баєр скоротив відставання, а вже у відповідь Кіліан Мбаппе відновив різницю в рахунку.

Втім, наступна атака «Боруссії» змусила «Реал» залишитися в меншості – Дін Хейсен отримав пряму червону картку за фол останньої надії. Пенальті впевнено реалізував Сергу Гірассі, встановивши остаточний рахунок – 3:2.

Клубний чемпіонат світу. 1/4 фіналу

«Реал» – «Боруссія» Дортмунд 3:2

Голи: Гонсало Гарсія, 10, Фран Гарсія, 20, Мбаппе, 90+4 – Баєр, 90+3, Гірассі (пен.), 90+8

У півфіналі «Реал» зіграє з чинним переможцем Ліги чемпіонів ПСЖ, який у своєму чвертьфіналі вибив «Баварію». Друга півфінальна пара складеться з бразильського «Флуміненсе» та лондонського «Челсі».

Клубний чемпіонат світу. 1/2 фіналу

Вівторок, 8 липня, 22:00: «Флуміненсе» – «Челсі»
Середа, 9 липня, 22:00: ПСЖ – «Реал»

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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