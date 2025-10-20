Головна Спорт Новини
Помер американський гросмейстер українського походження Деніел Народицький

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Саме Народицькому зі сльозами на очах програв на Чемпіонаті світу з бліцу українець Василь Іванчук
Відомому шахісту та стримеру було лише 29 років

Сьогодні, 20 вересня, неочікувано обірвалося життя американського гросмейстера з шахів Деніела Народицького. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Charlotte Chess Center, де він працював тренером і популяризатором гри.

Деніел, рейтинг якого на момент смерті становив 2619 балів за системою Ело, посідав 17-те місце серед шахістів США та 151-ше – у світі. Свій останній офіційний матч він провів 18 вересня, змагаючись з індійським гросмейстером Ніхалом Саріном, якому поступився в серії швидких партій.

Протягом своєї кар’єри Народицький досяг пікового рейтингу 2647 пунктів (2017 рік) і неодноразово представляв Сполучені Штати Америки на міжнародних турнірах. Зокрема, на Командному чемпіонаті світу-2015, де американська збірна посіла п’яте місце, а сам Деніел здобув 4 очки з 7 можливих. Одним із найяскравіших моментів його кар’єри стала перемога над Фабіано Каруаною – другим шахістом світу на той момент – у межах чемпіонату США 2021 року.

Окрім спортивних досягнень, Народицький здобув популярність як коментатор і шаховий педагог, автор численних освітніх матеріалів та відео, які надихали тисячі початківців по всьому світу. Також він вів активну діяльність як стример на популярній платформі Twitch, де його канал «GMNaroditsky» мав 339 тисячі підписників.

Варто також зазначити, що Деніел мав українське коріння – його батько, Володимир Народицький, походить з України, а мати є азербайджанкою.

