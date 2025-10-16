Стала відома причина смерті легендарного боксера Хаттона

За кар'єру Ріккі провів 48 поєдинків на профірингу, у яких здобув 45 перемог

Раніше Хаттон говорив про свої проблеми з психічним здоров'ям та наркотичною залежністю

Стала відома причина смерті 46-річного колишнього чемпіона світу з боксу Ріккі Хаттона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sports.

У Королівському суді відбулося слухання. У його ході коронер Елісон Матч оголосила, що боксер наклав на себе руки. Вона зазначила, що Хаттона знайшли непритомним у його спальні.

Зазначається, що востаннє рідні бачили боксера 12 вересня. Їм здалось, що він перебував «у хорошому стані».

Наступного дня він не з’явився на заході, де мав бути, а вранці 14 вересня його менеджер приїхав до нього додому і виявив Хаттона без свідомості.

Хаттон був чемпіоном світу за версіями IBF, WBA та IBO у першій напівсередній вазі, володів поясами IBO та WBA у напівсередній вазі.

За кар'єру Ріккі провів 48 поєдинків на профірингу, у яких здобув 45 перемог (32 – нокаутом) та зазнав трьох поразок, зокрема від українця В'ячеслава Сенченка у своєму останньому бою в листопаді 2012 року.

Нагадаємо, Ріккі Хаттона було знайдено мертвим у своєму будинку в Великому Манчестері.

Поліція раніше не вважала смерть 46-річного британця насильницькою або підозрілою.

Раніше Хаттон говорив про свої проблеми з психічним здоров'ям та наркотичною залежністю. Він пережив спроби самогубства, після чого почав працювати над власним психічним здоров'ям.

2 грудня британець мав провести поєдинок на профірингу проти 46-річного Аль Даха в Дубаї. Ріккі останній раз виходив на ринг в листопаді 2012 року, коли програв технічним нокаутом В’ячеславу Сенченку.