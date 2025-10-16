Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стала відома причина смерті легендарного боксера Хаттона

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Стала відома причина смерті легендарного боксера Хаттона
За кар'єру Ріккі провів 48 поєдинків на профірингу, у яких здобув 45 перемог
фото: Sky Sports

Раніше Хаттон говорив про свої проблеми з психічним здоров'ям та наркотичною залежністю

Стала відома причина смерті 46-річного колишнього чемпіона світу з боксу Ріккі Хаттона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sports.

У Королівському суді відбулося слухання. У його ході коронер Елісон Матч оголосила, що боксер наклав на себе руки. Вона зазначила, що Хаттона знайшли непритомним у його спальні.

Зазначається, що востаннє рідні бачили боксера 12 вересня. Їм здалось, що він перебував «у хорошому стані».

Наступного дня він не з’явився на заході, де мав бути, а вранці 14 вересня його менеджер приїхав до нього додому і виявив Хаттона без свідомості.

Хаттон був чемпіоном світу за версіями IBF, WBA та IBO у першій напівсередній вазі, володів поясами IBO та WBA у напівсередній вазі.

За кар'єру Ріккі провів 48 поєдинків на профірингу, у яких здобув 45 перемог (32 – нокаутом) та зазнав трьох поразок, зокрема від українця В'ячеслава Сенченка у своєму останньому бою в листопаді 2012 року.

Нагадаємо, Ріккі Хаттона було знайдено мертвим у своєму будинку в Великому Манчестері.

Поліція раніше не вважала смерть 46-річного британця насильницькою або підозрілою.

Раніше Хаттон говорив про свої проблеми з психічним здоров'ям та наркотичною залежністю. Він пережив спроби самогубства, після чого почав працювати над власним психічним здоров'ям.

2 грудня британець мав провести поєдинок на профірингу проти 46-річного Аль Даха в Дубаї. Ріккі останній раз виходив на ринг в листопаді 2012 року, коли програв технічним нокаутом В’ячеславу Сенченку.

Теги: бокс самогубство спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Вегас» вступив до НХЛ за $500 мільйонів у 2016 році
Шалені кошти. Стала відома вартість створення нової команди у НХЛ
Сьогодні, 11:22
Ротенберг перебуває під санкціями США, Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії
Олігарх з РФ заявив, що США і Канада позитивно налаштовані щодо повернення збірної Росії з хокею
Сьогодні, 09:37
Микола Гетьманов грав за харківський регбійний клуб «Легіон XIII»
На війні загинув регбіст Микола Гетьманов
6 жовтня, 11:18
Нкосінаті Еммануель Мтетва був відряджений до посольства Франції в лютому 2024 року
У Парижі посол Південно-Африканської республіки викинувся з вікна готелю
30 вересня, 16:38
Рут Познер та її чоловік Майкл прожили разом майже 75 років
Подружжя, яке пережило Голокост, померло в клініці для самогубців
27 вересня, 15:47
Борковський переміг у гонці з часом в 17:23.7 хвилини
Чалик і Борковський виграли заключні спринти літнього чемпіонату України з біатлону
25 вересня, 13:37
Змагатиметься на чемпіонаті світу чинний бронзовий призер змагань у опорному стрибку Назар Чепурний
Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики
24 вересня, 11:57
Період дискваліфікації Егле – з 1 березня 2025 по 31 жовтня 2026 року
Дворазова призерка Олімпіади отримала дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил
22 вересня, 17:06
Міжнародна федерація каное (ICF) надала нейтральний статус членами російського військового клубу ЦСКА
Блокування російського спорту на міжнародній арені. Мінспорту подякувало «Главкому» за сприяння
18 вересня, 15:35

Новини

Чотириразовий олімпійський чемпіон сказав, що «зробив би Хіросіму» з Фінляндії
Чотириразовий олімпійський чемпіон сказав, що «зробив би Хіросіму» з Фінляндії
Стала відома причина смерті легендарного боксера Хаттона
Стала відома причина смерті легендарного боксера Хаттона
Американський баскетболіст прийняв рішення покинути «Старий Луцьк»
Американський баскетболіст прийняв рішення покинути «Старий Луцьк»
«Шахтар» розпочав внутрішнє розслідування через скандальні лайки Коноплі
«Шахтар» розпочав внутрішнє розслідування через скандальні лайки Коноплі
Фінляндія не впустить російських лижників, навіть якщо вони отримають допуск до змагань
Фінляндія не впустить російських лижників, навіть якщо вони отримають допуск до змагань
Жіноча збірна України з настільного тенісу увійшла до вісімки найсильніших команд Європи
Жіноча збірна України з настільного тенісу увійшла до вісімки найсильніших команд Європи

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua