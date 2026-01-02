«Огидно». Олійникова прокоментувала фото української тенісистки Кіченок з скандальною ексросіянкою

Олійникова: Мені соромно мати таких колег

Українська тенісистка Олександра Олійникова (№96 WTA) прокоментувала фото іншої української тенісистки Надії Кіченок, яка відзначала настання Нового року в компанії ексросіянок. Про це повідомляє «Главком».

«Спорт має важливу функцію національного представництва. В умовах війни обов’язком спортсменів є говорити світові правду про реалії своєї країни. Саме тому мені боляче й огидно бачити колег, які, граючи на великих турнірах і маючи широку аудиторію, повністю відмежувалися від дійсності – живуть найкраще життя десь далеко від України.

Привітати українців із Новим роком у компанії росіян, серед яких є й учасниця пропагандистського турніру, організованого як зухвалий виклик міжнародним спортивним структурам і профінансованого «газпромом» – одним із головних спонсорів війни проти України, – це апогей цинізму. На жаль, я бачу подібне не вперше», – написала Олійникова.

Вона також зазначила, що не знає, як реагувати на подібні ситуації.

«Щоразу мене розриває усвідомлення, що мою країну представляють люди, які не мають жодного зв’язку з реальністю тих, хто тут живе. Тих, хто зустрічав Новий рік під звуки тривог і вибухи ППО.

Я не знаю, як правильно реагувати на такі ситуації та чи дієвою тут є культура кенселінгу. Тим паче, коли після хвилі критики швидко видаляють фото й пишуть загальні фрази про бажання миру (чи, може, про бажання «договорнячку», аби знову можна було безтурботно подорожувати з російськими подружками?).

Але саме через таких людей у світі спотворюється сприйняття того, що насправді відбувається в Україні. Мені соромно мати таких колег. Я не до кінця розумію, за що стоїть ця тенісистка. Та точно не за те, за що стою я і більшість українців, які проживають війну щодня: обстріли, втрати, чия рідня і друзі воюють, і хто прагне не ілюзорного «миру», а реальної справедливості», – написала Олійникова.

Надія Кіченок сфотографувалася з ексросійськими тенісистками Юлією Путінцевою, Дар’єю Касаткіною та Анною Даніліною. Разом з ними були сербка Александра Крунич і дівчина Касаткіної – фігуристка та ексросіянка Наталія Забіяко.

У листопаді цього року Путінцева відзначилася скандальною участю у пропагандистському «Турнірі Північної Пальміри» в Росії, спонсором якого був «Газпром».

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.