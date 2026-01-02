Підсанкційний олігарх-втікач Онищенко втратив спортивні звання: деталі

Онищенко двічі був двічі учасником олімпійських ігор – у 2008 та 2012 роках

У липні 2016 року Онищенко поїхав з України після того, як парламент позбавив його депутатської недоторканності

Міністерства молоді та спорту України своїм наказом позбавило спортивних звань підсанкційного олігарха-втікача Олександра Онищенка. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з рішенням міністерства, Онищенко втратив звання «Майстер спорту України» та «Майстер спорту України міжнародного класу» з кінного спорту.

У липні 2016 року Онищенко поїхав з України після того, як парламент позбавив його депутатської недоторканності, а прокуратура висунула підозри у корупції. Екснардепа оголосили в національний розшук. У своїх соцмережах Онищенко зазначив місто проживання – Дюссельдорф (Німеччина).

США ввели персональні санкції проти Онищенка у січні 2021 року за втручання в американські вибори та участь у російській мережі впливу. У червні 2025 року президент України Володимир Зеленський запровадив додаткові санкції щодо осіб, які ведуть бізнес на окупованих територіях. До цього списку також потрапив Олександр Онищенко.

