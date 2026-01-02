Головна Спорт Новини
Підсанкційний олігарх-втікач Онищенко втратив спортивні звання: деталі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Підсанкційний олігарх-втікач Онищенко втратив спортивні звання: деталі
Онищенко двічі був двічі учасником олімпійських ігор – у 2008 та 2012 роках

У липні 2016 року Онищенко поїхав з України після того, як парламент позбавив його депутатської недоторканності

Міністерства молоді та спорту України своїм наказом позбавило спортивних звань підсанкційного олігарха-втікача Олександра Онищенка. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з рішенням міністерства, Онищенко втратив звання «Майстер спорту України» та «Майстер спорту України міжнародного класу» з кінного спорту.

Онищенко двічі був двічі учасником олімпійських ігор – у 2008 та 2012 роках.

У липні 2016 року Онищенко поїхав з України після того, як парламент позбавив його депутатської недоторканності, а прокуратура висунула підозри у корупції. Екснардепа оголосили в національний розшук. У своїх соцмережах Онищенко зазначив місто проживання – Дюссельдорф (Німеччина).

США ввели персональні санкції проти Онищенка у січні 2021 року за втручання в американські вибори та участь у російській мережі впливу. У червні 2025 року президент України Володимир Зеленський запровадив додаткові санкції щодо осіб, які ведуть бізнес на окупованих територіях. До цього списку також потрапив Олександр Онищенко.

Раніше «Главком» писав, що актор Жан-Клод Ван Дамм і екснардеп Онищенко зізнались у любові до Росії та Путіна.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

