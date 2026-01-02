Головна Спорт Новини
Слідом за Йокичем: центровий з НБА вибуде на місяць через травму

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Слідом за Йокичем: центровий з НБА вибуде на місяць через травму
Валанчюнас за три роки змінив три клуби: він грав за «Вашингтон», «Сакраменто» та «Денвер»
фото: Credit Imagn/Scanpix

Валанчюнас підміняв серба в основному складі

«Денвер Наггетс» зіткнулися з безпрецедентною кадровою кризою: основний бекап Ніколи Йокича, литовський центровий Йонас Валанчюнас, вибув щонайменше на чотири тижні. Про це повідомляє «Главком»

Як повідомила прес-служба клубу, поглиблене медичне обстеження підтвердило розтягнення правого литкового м'яза. Травма сталася у поєдинку проти «Торонто Репторс» (106:103), де Валанчюнас оформив 17 очок та 9 підбирань за 23 хвилини ігрового часу.

Ситуація для «Денвера» виглядає майже катастрофічною, оскільки Валанчюнас мав замінити у стартовій п'ятірці самого Ніколу Йокича, який також перебуває в лазареті з травмою коліна і повернеться не раніше ніж за місяць. Окрім двох ключових центрових, склад «Наггетс» спостерігає відсутність Аарона Гордона, Крістіана Брауна та Кема Джонсона.

Сам баскетболіст не стримував емоцій у роздягальні після матчу. Йонас, який лише нещодавно відновився після хвороби і нарешті отримав шанс проявити себе у великих хвилинах, виглядав пригніченим: «Я травмувався, і це зовсім не добре, брате. Що я можу сказати? Чи я щасливий? Ні, я, чорт забирай, травмований. Це просто лайно якесь. Мені було справді приємно знову грати і бути важливою частиною команди. Тепер мені потрібно зосередитися на лікуванні, відновити литковий м'яз і повернутися сильнішим, ніж будь-коли. Легко сказати, але непросто зробити».

Виконуючий обов'язки головного тренера «Наггетс» Девід Адельман зазначив, що команда вже починає звикати до постійних втрат, але травма Йонаса стала особливо болючою через його блискучу форму в цьому матчі: «Ми вже звикаємо до цього: здається, щоночі хтось вилітає. Сподіваюся, Йонас відновиться правильно і це не буде чимось серйозним – я кажу це вже 19-й раз за цей місяць. Сьогодні він був неймовірним. Його енергія була зовсім іншою. Якби він відіграв 32 хвилини, як я планував, ми б побачили статистику рівня 25 очок та 12 підбирань. Це велика втрата, але водночас це шанс для когось іншого проявити себе».

Нагадаємо, що дворазова олімпійська чемпіонка з баскетболу пропустить півроку через операцію на нозі. Суперзірка Жіночої НБА та одна із засновниць нової баскетбольної ліги Unrivaled Нафіса Коллієр змушена пропустити весь прийдешній сезон через складну операцію на обох гомілкостопних суглобах. 

НБА «Денвер Наґґетс» травма

