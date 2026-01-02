Рекордсменка світу Шух отримала важливу державну нагороду

Діяльність колишньої легкоатлетки відзначила Служба безпеки України

Українська легкоатлетка Аліна Шух, яка після завершення спортивної кар’єри долучилася до Сил оборони України, отримала почесну відзнаку від Служби безпеки України. Про це повідомляє «Главком».

Голова СБУ Василь Малюк нагородив спортсменку за участь і вагомий внесок у звільнення та оборону Куп’янська на Харківщині. Про нагородження Шух повідомила у своїх соціальних мережах, підбиваючи підсумки 2025 року. Вона зазначила, що ще рік тому не була мобілізованою, а нині має статус ветерана бойових дій і державне визнання. З літа 2025 року титулована легкоатлетка офіційно служить у лавах 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія», де обіймає посаду головного сержанта взводу. Завдяки високому рівню володіння іноземними мовами Аліна координує роботу англомовних та іспанськомовних бійців і виконує функції перекладачки в підрозділі.

До повномасштабного вторгнення Шух готувалася до участі в Олімпійських Іграх у семиборстві, однак важка операція на ахілловому сухожиллі та початок війни кардинально змінили її пріоритети. На момент 24 лютого вона працювала у фінансовому секторі, але згодом ухвалила рішення долучитися до війська, пояснивши це небажанням залишатися в тилу. Навесні 2025 року Аліна завершила базову військову підготовку та свідомо обрала бригаду «Хартія», відзначивши високу мотивацію її бійців. У війську вона отримала позивний «Соматра» – вигадане слово, яким користувалася ще з дитинства.

Шух пройшла престижний курс підготовки командирів Interflex у Великій Британії, де була визнана найкращою учасницею навчання. Під час випускної церемонії вона мала змогу зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Великої Британії. У «Хартії» Аліна координує роботу бійців із півтора десятка країн, займається логістикою, рекрутингом та побутовими питаннями іноземних добровольців.

Аліна Шух ставала чемпіонкою Європи серед юніорів у семиборстві та здобувала бронзову медаль Кубка Європи з метання списа. Спортсменка має чотири вищі освіти, одну з яких вона здобула в США.

Нагадаємо, що Кличко позбавив мерської стипендії чемпіонку-зрадницю Лискун. Стрибунку в воду позбавили стипендії Київського міського голови видатним спортсменам міста Києва з 1 грудня 2025 року.