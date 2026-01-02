Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Рекордсменка світу Шух отримала важливу державну нагороду

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Рекордсменка світу Шух отримала важливу державну нагороду
Аліні належить юніорський світовий рекорд у п'ятиборстві
фото: Platfor.ma

Діяльність колишньої легкоатлетки відзначила Служба безпеки України

Українська легкоатлетка Аліна Шух, яка після завершення спортивної кар’єри долучилася до Сил оборони України, отримала почесну відзнаку від Служби безпеки України. Про це повідомляє «Главком»

Голова СБУ Василь Малюк нагородив спортсменку за участь і вагомий внесок у звільнення та оборону Куп’янська на Харківщині. Про нагородження Шух повідомила у своїх соціальних мережах, підбиваючи підсумки 2025 року. Вона зазначила, що ще рік тому не була мобілізованою, а нині має статус ветерана бойових дій і державне визнання. З літа 2025 року титулована легкоатлетка офіційно служить у лавах 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія», де обіймає посаду головного сержанта взводу. Завдяки високому рівню володіння іноземними мовами Аліна координує роботу англомовних та іспанськомовних бійців і виконує функції перекладачки в підрозділі.

До повномасштабного вторгнення Шух готувалася до участі в Олімпійських Іграх у семиборстві, однак важка операція на ахілловому сухожиллі та початок війни кардинально змінили її пріоритети. На момент 24 лютого вона працювала у фінансовому секторі, але згодом ухвалила рішення долучитися до війська, пояснивши це небажанням залишатися в тилу. Навесні 2025 року Аліна завершила базову військову підготовку та свідомо обрала бригаду «Хартія», відзначивши високу мотивацію її бійців. У війську вона отримала позивний «Соматра» – вигадане слово, яким користувалася ще з дитинства.

Шух пройшла престижний курс підготовки командирів Interflex у Великій Британії, де була визнана найкращою учасницею навчання. Під час випускної церемонії вона мала змогу зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Великої Британії. У «Хартії» Аліна координує роботу бійців із півтора десятка країн, займається логістикою, рекрутингом та побутовими питаннями іноземних добровольців.

Аліна Шух ставала чемпіонкою Європи серед юніорів у семиборстві та здобувала бронзову медаль Кубка Європи з метання списа. Спортсменка має чотири вищі освіти, одну з яких вона здобула в США. 

Нагадаємо, що Кличко позбавив мерської стипендії чемпіонку-зрадницю Лискун. Стрибунку в воду позбавили стипендії Київського міського голови видатним спортсменам міста Києва з 1 грудня 2025 року.

Теги: Аліна Шух метання списа легка атлетика державні нагороди спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дюплантіс встановив світовий рекорд на заключному старті сезону – Чемпіонаті світу
Найкращим спортсменом Європи у 2025 році став Дюплантіс
27 грудня, 2025, 23:04
Назар Степанов є сином тренерки Ярослави, Тетяни Степанової, а також одним з перспективних українських бар'єристів
Рекордсменка світу Магучіх неоднозначно відповіла на питання про стосунки з нареченим
26 грудня, 2025, 17:03
Анатолій Павлович був переможцем Оліміпади-1972
Наставник чемпіонів. Пішов з життя легендарний український спортсмен і тренер
23 грудня, 2025, 21:38
Черкаська область входить до десятки найсильніших в Україні легкоатлетичних команд
У Черкасах внаслідок обстрілу було пошкоджено легкоатлетичний об'єкт
18 грудня, 2025, 14:39
Ярослава ніколи не пропускала сезони стартів у приміщенні
Стало відомо, де відкриє сезон олімпійська чемпіонка Магучіх
10 грудня, 2025, 13:22
Британець є найкращим триатлоністом в історії Олімпійських Ігор, маючи у колекції чотири медалі
Олімпійський чемпіон Ї став одним з головних героїв марафону в Валенсії
8 грудня, 2025, 14:18
Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють, про дату та обставини знищення окупанта
ЗСУ на фронті знищили члена збірної Росії з кросу
6 грудня, 2025, 15:04
Глава держави наголосив, що наука поруч із армією і дипломатією – така ж дієва сила в протидії російському злу
Зеленський відзначив премією Патона 73 науковців
24 грудня, 2025, 18:43
«Шторм» є одним з новоутворених клубів чемпіонату, і за свій короткий період існування зумів виграти Кубок України
Вдруге за сезон: хокейний клуб відмовився грати в Чемпіонаті України
31 грудня, 2025, 01:38

Новини

42-річний Алвес став співвласником португальського клубу
42-річний Алвес став співвласником португальського клубу
Рекордсменка світу Шух отримала важливу державну нагороду
Рекордсменка світу Шух отримала важливу державну нагороду
Підсанкційний олігарх-втікач Онищенко втратив спортивні звання: деталі
Підсанкційний олігарх-втікач Онищенко втратив спортивні звання: деталі
Українська тенісистка Костюк визначила головні завдання на 2026 рік
Українська тенісистка Костюк визначила головні завдання на 2026 рік
Слідом за Йокичем: центровий з НБА вибуде на місяць через травму
Слідом за Йокичем: центровий з НБА вибуде на місяць через травму
«Огидно». Олійникова прокоментувала фото української тенісистки Кіченок з скандальною ексросіянкою
«Огидно». Олійникова прокоментувала фото української тенісистки Кіченок з скандальною ексросіянкою

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Вчора, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua