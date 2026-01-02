Українська тенісистка Костюк визначила головні завдання на 2026 рік

Друга ракетка України мислить досить амбітно

Марта Костюк перед стартом сезону поділилася своїми планами на 2026 рік. Про це повідомляє «Главком».

В ексклюзивному інтерв'ю для «Главкома» тенісистка зазначила: «Планів багато, але, як то кажуть, хочеш розсмішити Бога – розкажи йому про них. Я ніколи не намагаюся концентруватися на рейтингу, тому що для мене рейтинг – це радше результат тієї роботи, яку ми вже виконали. Робити з нього самоціль я вважаю неконструктивно. Для мене важливіше розвивати свою гру: посилювати сильні сторони, підтягувати слабкі й продовжувати рухатися вперед. Ключове – здоров’я, адже без нього в цьому спорті надзвичайно складно. Звісно, хотілося б завершити сезон у топ-10 – це планка, яку я ще не досягала. І, безумовно, виграти турнір «Великого шлему» – це найбільша мета. Але я не фокусуюся на цих цифрах і титулах». Також Марта запевнила, що готова зіграти за збірну України в Кубку Біллі Джин Кінг.

Поза кортом Костюк також продовжуватиме активну діяльність. Зокрема, вона й надалі співпрацюватиме з відомим спортивним брендом Wilson, де входить до Advisory Board. За словами тенісистки, вона долучається до роботи над окремими продуктами й процесами та надає фідбек щодо довжини суконь, вирізів, матеріалів, зручності та функціональності екіпірування. У майбутньому Костюк розглядатиме можливість ще глибшої залученості в індустрію спортивного одягу.

У контексті благодійної діяльності Марта зазначає, що за понад два роки роботи її фонду вдалося вибудувати не окремі ініціативи, а системну модель розвитку. За її словами, ключовим етапом став перезапуск Фонду у 2024 році, після якого команда значно розширила напрями діяльності. Одним із найуспішніших проєктів Костюк називає «Шкільний матч-пойнт» — програму інтеграції тенісу в уроки фізичної культури. Наразі вона вже реалізується на Львівщині й дала змогу близько 13 тисячам дітей уперше спробувати себе в цьому виді спорту. Тенісистка підкреслює, що для неї це можливість відкрити дітям нові життєві перспективи.

Паралельно Фонд працює над власною підготовчою програмою для школярів. Зокрема, пріоритетними напрямками є підготовка до SAT, допомога з написанням есе та проходженням інтерв’ю для міжнародних стипендійних програм. За словами Марти, попереду ще багато планів, а її головна мета – зробити теніс доступнішим і кориснішим для якомога більшої кількості українців.

Нагадаємо, що Марта Костюк разом з трьома іншими українками зіграє в основній сітці одиночного розряду Australian Open.

Також тенісистка змагатиметься і у парному розряді разом зі своєю постійною напарницею Єленою-Габріелою Русе.