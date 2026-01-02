42-річний Алвес став співвласником португальського клубу

На початку року Дані потрапив у скандал, пов'язаний з підозрою про зґвалтування, однак бразильця визнали непричетним

Також екскапітан збірної Бразилії може повернутися на поле

Легендарний бразильський захисник Дані Алвес офіційно став співвласником футбольного клубу. Про це повідомляє «Главком».

Колишня зірка «Барселони», «Ювентуса» та ПСЖ долучився до когорти акціонерів португальського «Сан-Жоау де Вер», що виступає у Лізі 3. Офіційне підтвердження угоди з’явилося у соціальних мережах клубу, де цей крок назвали історичним моментом та початком нової сторінки для команди.

У заяві клубу наголошується, що прихід Дані Алвеса має стратегічне значення для подальшого розвитку «Сан-Жоау де Вер» як у спортивному, так і в організаційному плані. Керівництво розраховує, що залучення легендарного бразильця сприятиме підвищенню впізнаваності клубу на міжнародному рівні, а також допоможе у формуванні довгострокового проєкту з акцентом на розвиток молодих гравців та сучасний підхід до управління.

Поява Алвеса в структурі «Сан-Жоау де Вер» передбачає не лише фінансові інвестиції, а й пряме залучення до операційного управління. Так, бразилець планує поєднувати функції власника з роллю спортивного директора. Очікується, що він братиме участь у формуванні трансферної політики, виборі тренерського штабу та загальній спортивній стратегії клубу. Найбільшою ж несподіванкою для вболівальників стала заява про намір Дані повернутися безпосередньо на футбольне поле. Попри 42 роки фулбек розраховує набрати оптимальні ігрові кондиції протягом найближчого місяця, щоб допомогти команді у другій частині сезону 2025/26.

На сьогодні «Сан-Жоау де Вер» перебуває у складній турнірній ситуації, посідаючи лише 10-те місце у групі А третьої ліги Португалії, маючи в активі 13 очок після 14 турів. Команда веде боротьбу за покращення позицій у таблиці та збереження шансів на вихід у вищий дивізіон. Керівництво клубу вірить, що ментальність Дані Алвеса, його досвід виступів на найвищому рівні та лідерські якості допоможуть гравцям стабілізувати результати.

Нагадаємо, що «Аякс» визначився з новим директором. Ним став ексгравець «Металурга» та син легенди Нідерландів Йорді Кройф.