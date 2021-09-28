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    УЄФА скасував усі санкції проти засновників Суперліги

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    УЄФА скасував усі санкції проти засновників Суперліги
    Фото з відкритих джерел

    Суд став на бік «Реала», «Ювентуса» та «Барселони»

    Європейський союз футбольних асоціацій відмовився від претензій до іспанських «Реала» та «Барселони», а також італійського «Ювентуса» у справі Європейської Суперліги. Про це повідомляє журналіст Танкерді Палмер в «Твіттері».

    За його інформацією, УЄФА скасував будь-які санкції щодо останніх трьох клубів-організаторів Суперліги, які наклав навесні цього року. Розгляд у цій справі визнано недійсним. Також скасовано штрафи для решти дев'яти команд, які були готові взяти участь у Суперлізі.

    Раніше іспанський суд став на бік засновників суперліги.

    Проєкт Європейської Суперліги передбачав створення однієї ліги, в якій братимуть участь 20 європейських клубів. Спочатку участь в Суперлізі підтвердили такі топклуби, як «Мілан», «Арсенал», мадридський «Атлетіко», «Челсі», «Барселона», міланський «Інтер», туринський «Ювентус», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті» , «Манчестер Юнайтед», мадридський «Реал» і «Тоттенгем Готспур». Пізніше під тиском УЄФА більша частина команд вийшла з проєкту, а залишилися лише «Реал», «Барселона» і «Ювентус».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперліга
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    УЄФА скасував усі санкції проти засновників Суперліги