Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Інтер»

Донецька команда спробує набрати перші очки в зустрічі з чемпіоном Італії

За перемогою Олександра Усика в чемпіонському поєдинку з Ентоні Джошуа звання чемпіона світу з боксу якось непомітно наблизилися матчі другого туру футбольної Ліги чемпіонів. Першим з українських клубів вийде на поле донецький «Шахтар». У вівторок, 28 вересня, «гірники» прийматимуть на НСК «Олімпійський» міланський «Інтер».

Чемпіон Італії в уїк-енд грав з «Аталантою» і задовольнився нічиєю – 2:2. Один з голів на рахунку українського півзахисника бергамаско Руслана Малиновського. Другий м’яч гості забили також не без участі вихованця «Шахтаря». «Інтер» опустився на третє місце, маючи у своєму активі 14 очок.

«Гірники», в свою чергу, розгромили рівненський «Верес» – 4:1. Завдяки цій перемозі «гірники» продовжують утримувати друге місце, зберігаючи відставання у три очки від «Динамо».

У прямій трансляції матч «Шахтар» – «Інтер» покаже відеосервіс MEGOGO. Початок зустрічі – о 19:45.

В іншому матчі групи D «Реал» о 22:00 прийме молдавський «Шериф».