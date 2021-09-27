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    Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Інтер»

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    &laquo;Шахтар&raquo; спробує дати бій чемпіону Італії - Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Інтер»

    «Шахтар» спробує дати бій чемпіону Італії

    Фото з відкритих джерел

    Донецька команда спробує набрати перші очки в зустрічі з чемпіоном Італії

    За перемогою Олександра Усика в чемпіонському поєдинку з Ентоні Джошуа звання чемпіона світу з боксу якось непомітно наблизилися матчі другого туру футбольної Ліги чемпіонів. Першим з українських клубів вийде на поле донецький «Шахтар». У вівторок, 28 вересня, «гірники» прийматимуть на НСК «Олімпійський» міланський «Інтер».

    Чемпіон Італії в уїк-енд грав з «Аталантою» і задовольнився нічиєю – 2:2. Один з голів на рахунку українського півзахисника бергамаско Руслана Малиновського. Другий м’яч гості забили також не без участі вихованця «Шахтаря». «Інтер» опустився на третє місце, маючи у своєму активі 14 очок.

    «Гірники», в свою чергу, розгромили рівненський «Верес» – 4:1. Завдяки цій перемозі «гірники» продовжують утримувати друге місце, зберігаючи відставання у три очки від «Динамо».

    У прямій трансляції матч «Шахтар» – «Інтер» покаже відеосервіс MEGOGO. Початок зустрічі – о 19:45.

    В іншому матчі групи D «Реал» о 22:00 прийме молдавський «Шериф».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
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    Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Інтер»