Португальський футбольний тренер потрапив у незручне становище через помилку перекладача (відео)

Жозе вирішив провчити перекладача за помилку

Тренер турецького клубу «Фенербахче» Жозе Моуріньо на пресконференції після матчу з «Різеспором» поскаржився на під час футбольної зустрічі. Однак, перекладач зрозумів португальця трохи інакше, що викликало хвилю сміху в залі.

Замість перекладу «сутінковий період» (twilight zone) він сказав «туалетна зона» (tolilet zone). Моуріньо миттєво відреагував на помилку та виписав стусана перекладачу.

Зрештою конфлікту між тренером та перекладачем не виникло. Обидва посміялись над помилкою. Відео ж, на якому португалець жартома вдарив перекладача по плечу, розлетілось соціальними мережами.

До слова, «Фенербахче» переграв «Різеспор» з рахунком 3:2, хоча перед завершенням першого тайму програвав 0:2.

Нагадаємо, що футболістка лондонського «Челсі» Саманта Керр постала перед судом за расистську образу поліцейського. 4 лютого, у Лондоні розпочалися слухання у справі 31-річної австралійської нападаючої «Челсі» Саманти Керр, яка звинувачується в образі працівника поліції на расовому ґрунті. Інцидент стався 30 січня 2023 року у Твікнемі, західному передмісті Лондона.