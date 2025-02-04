Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Португальський футбольний тренер потрапив у незручне становище через помилку перекладача (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Португальський футбольний тренер потрапив у незручне становище через помилку перекладача (відео)
Португальський футбольний тренер Жозе Моурінью
фото з відкритих джерел

Жозе вирішив провчити перекладача за помилку

Тренер турецького клубу «Фенербахче» Жозе Моуріньо на пресконференції після матчу з «Різеспором» поскаржився на під час футбольної зустрічі. Однак, перекладач зрозумів португальця трохи інакше, що викликало хвилю сміху в залі. 

Замість перекладу «сутінковий період» (twilight zone) він сказав «туалетна зона» (tolilet zone). Моуріньо миттєво відреагував на помилку та виписав стусана перекладачу.

Зрештою конфлікту між тренером та перекладачем не виникло. Обидва посміялись над помилкою. Відео ж, на якому португалець жартома вдарив перекладача по плечу, розлетілось соціальними мережами.

До слова, «Фенербахче» переграв «Різеспор» з рахунком 3:2, хоча перед завершенням першого тайму програвав 0:2.

Нагадаємо, що футболістка лондонського «Челсі» Саманта Керр постала перед судом за расистську образу поліцейського.  4 лютого, у Лондоні розпочалися слухання у справі 31-річної австралійської нападаючої «Челсі» Саманти Керр, яка звинувачується в образі працівника поліції на расовому ґрунті. Інцидент стався 30 січня 2023 року у Твікнемі, західному передмісті Лондона.

Читайте також:

Теги: тренер відео Жозе Моурінью

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До рятувальників надійшло повідомлення від медиків «швидкої» про те, що молодий чоловік упав на піддашок під’їзду та потребує допомоги
У Голосіївському районі Києва чоловік впав на піддашок підʼїзду багатоповерхівки (відео)
31 сiчня, 17:38
Український захисник може перейти в «Атлетіко»
Європейський гранд близький до підписання Зінченка
31 сiчня, 11:11
Головні новини ночі проти 26 січня
Атака дронів на Рязанський НПЗ, побиття підлітка у Києві: головне за ніч
26 сiчня, 06:01
Виступ Трампа перед прихильниками на стадіоні Capital One Arena
Трамп виступив на мітингу переддень інавгурації. Що пообіцяв?
20 сiчня, 02:08
Руслан Ганущак воював у складі 92-ї механізованої бригади ЗСУ, брав участь у боях на Курщині
У Києві попрощалися із добровольцем та військовим репортером Русланом Ганущаком
18 сiчня, 21:57
Головні новини ночі проти 14 січня
Удар по Часовому Яру, вибухи в Брянську та Тульській області, санкції проти фінсектору РФ: головне за ніч
14 сiчня, 05:55
В частині гнізд ще лишаються яйця, тож кількість пташенят зростатиме, але більшість родин мають уже по двоє малюків
Українські полярники показали, як пінгвіни годують своїх дитинчат: миле відео
12 сiчня, 04:38
Після зустрічі з СБУ та Нацполіцією дівчина вибачалися за свої проросійські заяви
Вихваляла РФ, називала Україну «дном»: як правоохоронці покарали дівчину з Полтави
8 сiчня, 15:52
фото: скриншот з відео
Вивісив прапор РФ над Луганською ОДА. Суд виніс вирок бойовику Лі Вон Чолю
7 сiчня, 19:33

Новини

Португальський футбольний тренер потрапив у незручне становище через помилку перекладача (відео)
Португальський футбольний тренер потрапив у незручне становище через помилку перекладача (відео)
В Англії судять футболістку індійського походження, яка назвала поліцейського «тупим білим»
В Англії судять футболістку індійського походження, яка назвала поліцейського «тупим білим»
Після запиту українського журналіста Федерація каное перевірить росіянку Міназову
Після запиту українського журналіста Федерація каное перевірить росіянку Міназову
Неонацисти з «Русича» зраділи смерті віцепрезидента федерації боксу «ДНР» Саркісяна
Неонацисти з «Русича» зраділи смерті віцепрезидента федерації боксу «ДНР» Саркісяна
Ястремська розгромила 39-ту ракетку і вийшла у фінал турніру WTA 500
Ястремська розгромила 39-ту ракетку і вийшла у фінал турніру WTA 500
ЗСУ ліквідували брата героя Росії та організатора пропагандистських турнірів з дзюдо
ЗСУ ліквідували брата героя Росії та організатора пропагандистських турнірів з дзюдо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 лютого: ситуація на фронті
122K
Драпатий заборонив переводити у піхоту ще одну категорію військовослужбовців
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 лютого 2025
28K
Гігантський розлом земної кори виявлено неподалік України
19K
Змінюється дедлайн проходження ВЛК для обмежено придатних: що передбачає новий законопроєкт
16K
У Чехії бобри за два дні звели греблю, будівництво якої планували роками

Новини

У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу
Сьогодні, 05:04
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Вчора, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Вчора, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Вчора, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua