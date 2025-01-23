Колишній тренер збірної Росії з футболу поскаржився на низьку пенсію

Ігнатьєв близько двох років був головним тренером збірної Росії з футболу

Ігнатьєв: Чи міг би я прожити тільки на свою пенсію? Це було б дуже складно для мене

Колишній тренер збірної Росії з футболу Борис Ігнатьєв незадоволений своєю пенсією.

«Більшість пенсіонерів, звісно, ​​незадоволені своїми пенсіями. Особисто я входжу до цього числа. Бажано, щоб пенсія в мене була більша. Пенсіонерам потрібно добре харчуватися, добре одягатися, платити за квартиру та ще багато чого. Суми, яку я отримую, не вистачає на багато побутових речей», – сказав Ігнатьєв.

Також він зазначив, що йому було б дуже складно прожити на свою пенсію

«Чи міг би я прожити тільки на свою пенсію? Це було б дуже складно для мене без додаткових нагромаджень», – заявив 84-річний екстренер.

Варто зазначити, що Ігнатьєв близько двох років був головним тренером збірної Росії з футболу. Також він кілька років був помічником головного тренера київського «Динамо».

Нагадаємо, російська слаломістка Алсу Міназова, яка брала участь в пропагандистських заходах з Сергієм Лавровим, отримала від Міжнародної федерації каное «нейтральний статус». Про це інформує Base of Ukrainian sports.

Зазначається, що Міназова також брала участь у пропагандистських заходах разом з главою республіки Башкортостан Російської Федерації радієм хабіровим.

Міназова також у соцмережах вітала Хабірова з днем ​​народження.

«Лавров потрапив під санкції Австралії, Швейцарії, Нової Зеландії, Канади, ЄС, України, США, Японії та Великої Британії за підтримку війни проти України. Хабіров потрапив під санкції Австралії, Нової Зеландії, Канади, ЄС, України, США та Великої Британії за підтримку російської агресії проти України», – йдеться в розслідуванні Base of Ukrainian sports.

Міназова також вподобала пост в Instagram з Путіним.

Нагадаємо, президент Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) Йоган Еліаш підтримав формат повернення російських та білоруських спортсменів до виступів у «нейтральному» статусі. Про це він заявив в ефірі Radiosporten.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіян і білорусів відсторонили від усіх змагань під егідою FIS – з лижних перегонів, сноубордингу, стрибків з трампліна та інших дисциплін. Відтоді у FIS ініціювали перегляд допуску спортсменів з цих країн, але залишали санкції у дії, зокрема і у сезоні 2024/25.

В інтерв'ю Еліаш заявив, що підтримує повернення російських та білоруських спортсменів до виступів у змагання за зразком Олімпіади-2024 – Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив на Ігри росіян та білорусів у «нейтральному» статусі.

«Дуже добре вийшло з білоруськими та російськими спортсменами. У цих питаннях важливо мати нейтралітет. Спортсмени не несуть відповідальності за те, де вони народилися, і не повинні бути обмежені», – сказав президент.

Заява Еліаша відбулась на фоні передвиборчої кампанії – він є кандидатом на пост президента МОК. У серпні 2024-го чинний очільник організації Томас Бах заявив, що не буде переобиратися на пост після завершення другої каденції, яка спливає у 2025 році.

Відсторонення росіян та білорусів лишається в силі до завершення сезону 2024/25. Наразі триває відбірковий цикл зимових Ігор-2026 у дисциплінах FIS, таким чином відсторонені спортсмени пропускають перший офіційний рік, в якому атлети виборюють ліцензії до Мілана й Кортіни-д'Ампеццо.

До слова, World Aquatics (Міжнародна федерація плавання) допустила до змагань росіянку Євгенію Чикунову, яка у соцмережах підтримувала диктатора Володимира Путіна та війну проти України. Про це інформують пропагандистські російські ЗМІ. Нагадаємо, що Чикунова в Instagram вподобала відразу три пости на підтримку війни та Путіна іншого плавця та прихильника війни Євгена Рилова.

Також олімпійський чемпіон з тхеквондо Максим Храмцов, який є відкритим прихильником російського диктатора Володимира Путіна провів турнір, на який окупанти привезли українських дітей з окупованої частини Донецької області. Про це інформує Watchers.