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Вивісив прапор РФ над Луганською ОДА. Суд виніс вирок бойовику Лі Вон Чолю

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вивісив прапор РФ над Луганською ОДА. Суд виніс вирок бойовику Лі Вон Чолю
фото: скриншот з відео
У 2014 році Прокопів (Лі Вон Чоль) погрожував активістам Луганського Євромайдану

Свою вину в інкримінованих злочинах чоловік визнав повністю

Суд виніс вирок бойовику Лі Вон Чолю – громадянину України корейського походження, відомому під псевдонімом Герман Прокопів. Він вивісив російський прапор над Луганською ОДА у 2014 році, а восени 2024 року потрапив в український полон. Про це повідомила Луганська обласна прокуратура.

Правоохоронці не вказали, про кого саме йдеться, але з деталей справи випливає, що засуджений – саме Лі Вон Чоль.

Прокурори в суді довели, що в квітні 2014 року проросійськи налаштований мешканець Луганська разом з іншими однодумцями влаштували в центрі міста мітинг на підтримку країни-агресора.

Вивісив прапор РФ над Луганською ОДА. Суд виніс вирок бойовику Лі Вон Чолю фото 1
фото: Луганська прокуратора

«Засуджений, як один із лідерів організації «Луганська гвардія», залучив до протиправних дій декількох осіб, з якими він захопив будівлю Управління Служби безпеки України в Луганській області. Далі, на підтвердження контролю, вони встановили на її даху прапори РФ та «ЛНР». Пізніше, засуджений таким же чином захопив будівлі Луганської облдержадміністрацї, прокуратури та Головного управління МВС України у Луганській області й встановив на них російські прапори», – йдеться у повідомленні.

Прокопів під час проросійських акцій у 2014 році
Прокопів під час проросійських акцій у 2014 році
фото з відкритих джерел

У період з літа по жовтень 2014 року брав участь у бойових зіткненнях з українськими військовими в районі населених пунктів Станиця Луганська, Миколаївка, Піонерське Луганської області та поряд з аеропортом «Луганськ».

Свою вину в інкримінованих злочинах чоловік визнав повністю. Наразі він відбуває призначене судом покарання.

Нагадаємо, воїни батальйону Нацгвардії «Свобода» взяли у полон під Сіверськом Германа Прокопіва, ватажка «Луганської гвардії». Так, справжнє імʼя Прокопіва – Лі Вон Чоль, і він громадянин України, який 4 березня 2014 року разом з трьома росіянами зірвав прапор України з будинку Луганської облради та підняв прапор РФ. Згодом став ватажком так званої «Луганської гвардії». У інтервʼю Прокопів пояснив мотиви своїх дій у 2014 році: «Хотів, щоб у Луганську було, як у Москві». Сепаратист заявив, що у 2014 році мав «юнацький максималізм та захоплення революційними ідеями». Також Служба безпеки України повідомила йому про підозру.

Вивісив прапор РФ над Луганською ОДА. Суд виніс вирок бойовику Лі Вон Чолю фото 2
фото: СБУ

До слова, 4 березня 2014 року усі провідні українські медіа повідомляли з посиланням на відео з соцмереж про вивішування озброєними молодиками російського прапору в Луганську. Журналісти використали інструменти штучного інтелекту і пошук за скриншотами з відео допоміг установити навіть паспортні дані цих учасників «русской весни».

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Теги: прокуратура мітинг відео вирок сепаратист чоловік Луганськ Миколаїв прокурор полон прапор Свобода прапор України

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