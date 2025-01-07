Вивісив прапор РФ над Луганською ОДА. Суд виніс вирок бойовику Лі Вон Чолю

Свою вину в інкримінованих злочинах чоловік визнав повністю

Суд виніс вирок бойовику Лі Вон Чолю – громадянину України корейського походження, відомому під псевдонімом Герман Прокопів. Він вивісив російський прапор над Луганською ОДА у 2014 році, а восени 2024 року потрапив в український полон. Про це повідомила Луганська обласна прокуратура.

Правоохоронці не вказали, про кого саме йдеться, але з деталей справи випливає, що засуджений – саме Лі Вон Чоль.

Прокурори в суді довели, що в квітні 2014 року проросійськи налаштований мешканець Луганська разом з іншими однодумцями влаштували в центрі міста мітинг на підтримку країни-агресора.

фото: Луганська прокуратора

«Засуджений, як один із лідерів організації «Луганська гвардія», залучив до протиправних дій декількох осіб, з якими він захопив будівлю Управління Служби безпеки України в Луганській області. Далі, на підтвердження контролю, вони встановили на її даху прапори РФ та «ЛНР». Пізніше, засуджений таким же чином захопив будівлі Луганської облдержадміністрацї, прокуратури та Головного управління МВС України у Луганській області й встановив на них російські прапори», – йдеться у повідомленні.

Прокопів під час проросійських акцій у 2014 році фото з відкритих джерел

У період з літа по жовтень 2014 року брав участь у бойових зіткненнях з українськими військовими в районі населених пунктів Станиця Луганська, Миколаївка, Піонерське Луганської області та поряд з аеропортом «Луганськ».

Свою вину в інкримінованих злочинах чоловік визнав повністю. Наразі він відбуває призначене судом покарання.

Нагадаємо, воїни батальйону Нацгвардії «Свобода» взяли у полон під Сіверськом Германа Прокопіва, ватажка «Луганської гвардії». Так, справжнє імʼя Прокопіва – Лі Вон Чоль, і він громадянин України, який 4 березня 2014 року разом з трьома росіянами зірвав прапор України з будинку Луганської облради та підняв прапор РФ. Згодом став ватажком так званої «Луганської гвардії». У інтервʼю Прокопів пояснив мотиви своїх дій у 2014 році: «Хотів, щоб у Луганську було, як у Москві». Сепаратист заявив, що у 2014 році мав «юнацький максималізм та захоплення революційними ідеями». Також Служба безпеки України повідомила йому про підозру.

фото: СБУ

До слова, 4 березня 2014 року усі провідні українські медіа повідомляли з посиланням на відео з соцмереж про вивішування озброєними молодиками російського прапору в Луганську. Журналісти використали інструменти штучного інтелекту і пошук за скриншотами з відео допоміг установити навіть паспортні дані цих учасників «русской весни».