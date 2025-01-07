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Скандал з допінгом Мудрика. З футболістом розійшлася російська модель – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Скандал з допінгом Мудрика. З футболістом розійшлася російська модель – ЗМІ
Ще у 2023 році соцмережі запідозрили футболіста Мудрика в романі з російською моделлю
колаж: glavcom.ua

Tribuna.com: Росіянка вже знайшла нові стосунки

З українським футболістом Михайлом Мудриком, який виступає за лондонський «Челсі», розійшлася російська модель Віолетта Берт. Про це повідомляє Tribuna.com та Daily Mail.

Так, Берт, ймовірно, вирішила розірвати стосунки після розкриття скандалу, що стосувався допінгового порушення спортсмена.

Раніше Берт переїхала з Мудриком до Лондона, коли він долучився до «Челсі». Щодо їхніх стосунків між футболістом неодноразово повідомляли британські ЗМІ.

Видання пише, що зараз росіянка знайшла нові стосунки. Її пов’язують з американським півзахисником туринського клубу «Ювентуса» Вестоном Маккенні, з яким вона публічно ділилася фотографіями, і ймовірно, пара навіть відпочивала у Куршавелі. Однак ці знімки пізніше модель видалила.

Сам 24-річний Михайло Мудрик наразі відсторонений від участі у футбольних матчах через виявлений в його крові допінг.

Нагадаємо, 16 грудня півзахисник «Челсі» та зірка збірної України з футболу Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.

В організмі українського гравця знайшли заборонений препарат (мельдоній), і тепер йому загрожує дискваліфікація терміном до чотирьох років. Наразі його тимчасово відсторонили від футболу.

Також мати вінгера лондонського «Челсі» та збірної України Михайла Мудрика Інна поділилася коментарями у своєму Instagram щодо ситуації навколо проваленого допінг-тесту свого сина.

До слова, ще у 2023 році соцмережі запідозрили футболіста Мудрика в романі з російською моделлю.

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Теги: допінг модель Михайло Мудрик Daily Mail соцмережі

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