У Голосіївському районі Києва чоловік впав на піддашок підʼїзду багатоповерхівки (відео)

До рятувальників надійшло повідомлення від медиків «швидкої» про те, що молодий чоловік упав на піддашок під’їзду та потребує допомоги

Юнак сильно травмувався та лежав на піддашку під’їзду

Надзвичайна подія сталася у п’ятницю, 31 січня, у Голосіївському районі на вулиці Лятошинського (Теремки-2). До рятувальників надійшло повідомлення від медиків «швидкої» про те, що молодий чоловік упав на піддашок під’їзду та потребує допомоги. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Києві.

фото: ДСНС Києва

На місце події оперативно прибули надзвичайники. Юнак сильно травмувався та лежав на піддашку під’їзду. За допомогою жорстких нош і драбини його спустили до низу. Молодого чоловіка забрала «швидка».

Чи це була спроба самогубства, чи нещасний випадок, наразі невідомо. Усі обставини інциденту з’ясують правоохоронці.

Нагадаємо, 14 січня об 11:13 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про те, що у місті Ірпінь, на вул. Шевченка з вікна багатоповерхового будинку випала людина. Як повідомили у ГУ ДСНС в Київській області, до місця події виїхав черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.

Раніше повідомлялося, що дворічна дівчинка випала з вікна в одній із багатоповерхівок Дарницького району Києва. Коли поліцейські прибули на місце події, вони встановили, що батьки спали в стані алкогольного сп'яніння. У цей момент дівчинка самостійно залізла на стілець на балконі та випала з вікна. Лікарі госпіталізували дитину з матір'ю – дівчинка не отримала серйозних травм.