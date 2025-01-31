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У Голосіївському районі Києва чоловік впав на піддашок підʼїзду багатоповерхівки (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Голосіївському районі Києва чоловік впав на піддашок підʼїзду багатоповерхівки (відео)
До рятувальників надійшло повідомлення від медиків «швидкої» про те, що молодий чоловік упав на піддашок під’їзду та потребує допомоги
фото: ДСНС

Юнак сильно травмувався та лежав на піддашку під’їзду

Надзвичайна подія сталася у п’ятницю, 31 січня, у Голосіївському районі на вулиці Лятошинського (Теремки-2). До рятувальників надійшло повідомлення від медиків «швидкої» про те, що молодий чоловік упав на піддашок під’їзду та потребує допомоги. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Києві. 

У Голосіївському районі Києва чоловік впав на піддашок підʼїзду багатоповерхівки (відео) фото 1
фото: ДСНС Києва

На місце події оперативно прибули надзвичайники. Юнак сильно травмувався та лежав на піддашку під’їзду. За допомогою жорстких нош і драбини його спустили до низу. Молодого чоловіка забрала «швидка».

Чи це була спроба самогубства, чи нещасний випадок, наразі невідомо. Усі обставини інциденту з’ясують правоохоронці.

Нагадаємо, 14 січня об 11:13 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про те, що у місті Ірпінь, на вул. Шевченка з вікна багатоповерхового будинку випала людина. Як повідомили у ГУ ДСНС в Київській області, до місця події виїхав черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.

Раніше повідомлялося, що дворічна дівчинка випала з вікна в одній із багатоповерхівок Дарницького району Києва.  Коли поліцейські прибули на місце події, вони встановили, що батьки спали в стані алкогольного сп'яніння. У цей момент дівчинка самостійно залізла на стілець на балконі та випала з вікна. Лікарі госпіталізували дитину з матір'ю – дівчинка не отримала серйозних травм.

Теги: Київ відео чоловік

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