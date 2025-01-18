У Києві попрощалися із добровольцем та військовим репортером Русланом Ганущаком

Руслан Ганущак воював у складі 92-ї механізованої бригади ЗСУ, брав участь у боях на Курщині

Руслан Ганущак родом з Івано-Франківська, був учасником Революції Гідності, військовим журналістом, фотографом та оператором

У Києві на майдані Незалежності попрощалися із добровольцем та військовим репортером Русланом Ганущаком. Про це пише «Радіо Свобода».

Руслан Ганущак родом з Івано-Франківська, був учасником Революції Гідності, військовим журналістом, фотографом та оператором.

Він є автором відео на якому зафіксовано момент вбивства двох Героїв Небесної сотні – Ігоря Дмитріва та Андрія Дигдаловича, а також момент евакуації поранених та вбитих учасників Революції Гідності до готелю «Україна». На відео, знятому Русланом, видно, як спецпризначенці стріляють з-за сміттєвої барикади.

Ганущак зняв також фільми «Майдан. Перезавантаження», «Два дні в Іловайську» та «Брат за брата».

У 2014 році Руслан Ганущак долучився добровольцем до батальйону «Азов», як військовий журналіст у складі пресслужби підрозділу. Фільмував бої в Широкиному, Гранітному, Бердянському, Лебединському та Мар’їнці.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії висвітлював бойові дії на Чернігівщині та Київщині. З вересня 2022 року воював у складі 92-ї механізованої бригади ЗСУ, брав участь у боях на Курщині.

Загинув 12 січня під час бойових дій. Йому було 54 роки, у бійця залишилась дружина та донька.

«Мій Руслан був теж не простим. Наші шляхи теж були і різні, і одинакові, у нас були рамки у кожного свої, і кожен хотів за ті рамки вийти. Але наповнення було одне і те саме. Це – любов до родини, любов до батьківщини, яка у Руслана була на першому місці», – сказала дружина загиблого Олександра під час прощання на майдані Незалежності.

Нагадаємо, у неділю, 12 січня, стало відомо про загибель на війні бійця 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, військового журналіста з Івано-Франківська Руслана Ганущака з позивним Остап.

Також у Тернопільській області попрощалися з командиром батальйону 63-ї окремої механізованої бригади Михайлом Ковалем, який загинув 12 січня неподалік селища Ямпіль на Донеччині.